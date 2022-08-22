فهد الروقي: ما فعله عبدالرحمن غريب ظاهرة خطيرة على الكرة السعودية (فيديو)

انتقد الإعلامي الرياضي فهد الروقي الخطوات التي اتخذها عبدالرحمن غريب، لاعب الأهلي السابق، مع إدارة ”الراقي“ والضغط عليهم من أجل الرحيل عن الفريق، بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، رغم أنه يتبقى في عقده 3 سنوات أخرى مع النادي.

وقال النصر المنافس في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، يوم السبت الماضي، إنه ضم عبد الرحمن غريب من الأهلي.

وأوضح النصر في حسابه في تويتر أن لاعب الوسط البالغ عمره 25 عاما وقع عقدا لأربعة مواسم دون الإفصاح عن القيمة المالية للتعاقد.

وقال الروقي، في تصريحات تلفزيونية ”من يلوم إدارة الأهلي يبحث عن قربان لتخفيف المصيبة، كل الأهلاويين ملامون من إدارة ناد ولاعبين في الملعب، الأهلي الكيان حاليا يتيم“.

وأضاف ”عبدالرحمن غريب ظاهرة خطيرة على الكرة السعودية، والأهلي أول من أسس لهذه الظاهرة، لا يُعقل أن تترك لاعبا موقعا معك عقدا لمدة 3 سنوات، الآن أنت تعطي مثالا للاعبي الأندية الأخرى تمرد وارحل، وأنا كناد صاحب القوة بسبب العقد، العقد شريطة المتعاقدين، وهذه الظاهرة التي حدثت خطيرة جدا“.

وتابع الروقي ”يعلم الأهلاويون وعلى رأسهم ماجد النفعيي أن عبدالرحمن غريب كانت رغبته الأولى الانتقال للهلال وقاتل عليها لآخر اللحظات، ولكن ما فعله ظاهرة خطيرة“.

فهد الروقي :

"عبدالرحمن غريب" قاتل من أجل الذهاب لـ #الهلال !!

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@fahdalruqi pic.twitter.com/BhW7FjVaJv — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 21, 2022

من جانبه، قال الناقد الرياضي خالد البدر ”عبدالرحمن غريب من بداية المعسكر أعلن التمرد ودخل في مشادة مع مدربه، كما إن لاعبي الأهلي رفضوا تواجد اللاعب قبل رحيله بـ48 ساعة بسبب تصرفاته الصبيانية، وهو من أسباب الكارثة التي حلت على الأهلي بالهبوط“.

خالد البدر :

لاعبي #الأهلي رفضوا تواجد "عبدالرحمن غريب" ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@KhaleadBader pic.twitter.com/6miIta72RB — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 21, 2022

وكانت إدارة الأهلي، قالت في بيان رسمي، إن عبدالرحمن غريب قدم طلبا لإدارة النادي بعد نهاية مباريات الفريق في الموسم الماضي، أعلن خلاله رغبته الشديدة في عدم الاستمرار والرحيل.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ بعد إعلان النصر تعاقده مع الدولي السعودي لـ4 مواسم، قادما من الأهلي الذي هبط إلى دوري الأولى ”ذكر اللاعب أن رغبته في الانتقال لفريق آخر تأتي في ظل رغبته في حجز مكان له ضمن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم 2022“.

وأضاف ”وعند عودة الفريق إلى التدريبات، واصل اللاعب طلبه المستمر بالخروج رغم كل المحاولات التي قدمتها الإدارة لبقاء اللاعب، خاصة مع تجديد عقده في الموسم الماضي لثلاثة مواسم، وفي أثناء معسكر الفريق الإعدادي في أزميت التركية، تواجد وكيل أعمال اللاعب في المعسكر، مطالبا بالرغبة ذاتها رافضا في الوقت ذاته كافة المحاولات للبقاء، كما تحدث اللاعب عن عدم رغبته في الدخول للتدريبات الجماعية بأي شكل، حتى يسمح له بالخروج والانتقال من النادي“.

من جدة إلى الرياض 💛

هنا اليوم الأول لنجمنا عبدالرحمن غريب 🤩#غريب_نصراوي 💛 pic.twitter.com/ZZfQ7yN6e5 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 20, 2022

ولفت البيان إلى أن غريب أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني مطالبا فيها بشراء المدة المتبقية من عقده، وبأنه لن يشارك مع الفريق مستقبلا، في حال عدم الموافقة على انتقاله.

وهبط الأهلي إلى الدرجة الأولى ”يلو“ للمرة الأولى في تاريخه في نهاية الموسم الماضي.

وأصبح لاعب المنتخب السعودي رابع المنضمين إلى النصر هذا الصيف بعد البرازيلي لويس غوستافو والحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا والمدافع غيزسلان كونان لاعب ساحل العاج.

ويستهل النصر مشواره في الدوري يوم السبت المقبل باستضافة الوحدة.