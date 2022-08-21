عودة العلاقات.. خطاب رسمي من الاتحاد للنصر يطلب فيه استعارة عبدالله الخيبري وخالد الغنام

‏تقدم نادي الاتحاد السعودي بخطاب رسمي إلى نظيره النصر، يطلب منه التعاقد مع الثنائي عبدالله الخيبري وخالد الغنام بنظام الإعارة.

ونشرت صحيفة الرياضية السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة الاتحاد بعثت بخطاب طلبت فيه استعارة الخيبري والغنام، رغم التوتر في العلاقة بين الناديين الكبيرين على خلفية ما عُرف بقضية التسجيلات الخاصة بعبد الرزاق حمدالله.

ولم تتلق إدارة الاتحاد حتى الآن أي رد، ولكن الصحيفة أكدت أنها ستنتظر رد نادي النصر حتى نهاية الأسبوع قبيل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت الصحيفة في تقريرها بأن الإدارتين في طريقهما لاستعادة علاقتهما المتميزة سابقًا بعد إبعاد المتسببين في الأزمة.

الجدير بالذكر أن الخيبري يلعب للنصر منذ منتصف موسم 2019، قادمًا من الشباب في صفقة انتقال حر، بينما يلعب زميله الغنام للنصر قادما من القادسية.

وكان النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد أقام دعوى ضد نادي الاتحاد ومهاجمه حمد الله تتعلق بعدم مشروعية تفاوض المهاجم البالغ عمره 31 عاما مع الاتحاد.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف حمد الله مهاجم الاتحاد أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار) بعد شكوى نادي النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.

وقررت اللجنة إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال، وتقرر إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول بالاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، وحرمان ”العميد“ من تسجيل لاعبين جدد لفترة واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له.