البلجيكي جايسون دينايير يرفض عرض النصر ويفضل البقاء في أوروبا

كشفت تقارير صحفية أن ‏البلجيكي جايسون دينايير، صفقة النصر المنتظرة، أصبحت بعيدة عن النصر حتى الآن، حيث إن اللاعب يفضل الاستمرار في أوروبا.

وقال ”طارق سعد“ الصحفي بجريدة ”الرياضية“ إنه كان هناك اتفاق بين النصر ودينايير، ولكنه لم يتم بسبب رفض اللاعب، ولكن رغبة النصر لاتزال موجودة لكسب خدمات اللاعب البلجيكي.

وكانت ذكرت تقارير صحفية سابقة أن الفرنسي رودي غارسيا مدرب الفريق حاول بنفسه إقناع ”دينايير“ باللعب لصفوف النصر في الموسم المقبل.

وتلقى ”دينايير“ خلال الفترة عرضًا من فالنسيا الإسباني، الذي كان قريبًا منه، وفنربخشة التركي، بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، ويظل راتب اللاعب المرتفع عقبة أمام التعاقد معه.

يذكر أن إدارة ‎النصر تعمل على الاكتفاء بصفقة أجنبية واحدة دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ تحسبًا لتراكم مزيد من الديون بسبب سداد مبالغ لجوليانو، وفيتوريا، ونادي أتلانتا.

وانتهى عقد جايسون دينايير، مع ناديه الفرنسي، في 30 يونيو الماضي، الذي انضم إليه في 2018، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وتبلغ قيمته السوقية 14 مليون يورو.

ويلعب دينايير في مركز الدفاع للفريق، ويبلغ من العمر 27 عامًا، وخلال فترته مع مانشستر سيتي أعير لعدة أندية أبرزها نادي سلتيك في 2014.

وأعير بعدها لغلطة سراي التركي في 2015 ولمدة موسم واحد، ثم أعير لسندرلاند الإنجليزي، في 2016، قبل أن يعار لغلطة سراي مرة أخرى في 2017.

ونجحت إدارة النصر حتى الآن في التعاقد مع المدرب رودي غارسيا لقيادة الفريق الفنية في الموسم الجديد، وتعاقد أيضًا مع الحارس ديفيد أوسبينا، إضافة إلى صفقة ضم المدافع جيسلان كونان قادمًا من نادي ريمس الفرنسي.

ومن المقرر أن يبدأ النصر برئاسة مسلي آل معمر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي، 2022/2023، بمواجهة نادي الوحدة، يوم 27 أغسطس الحالي.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، إلى عقد صفقات جديدة خلال الموسم الجديد، إذ عانى من تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، حيث ودع المنافسة في جميع المسابقات، كما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول دوري المحترفين.