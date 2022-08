النصر السعودي يجدد اهتمامه بضم حسام عوار بناء على طلب رودي غارسيا

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي النصر السعودي جدد اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي حسام عوار، بناء على طلب من رودي غارسيا، المدير الفني الجديد للعالمي.

وأعلن النصر في أواخر يونيو/حزيران الماضي، تعيين الفرنسي رودي غارسيا مديرا فنيا جديدا خلفا للأرجنتيني ميغيل روسو الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، والذي احتل فيه النصر المركز الثالث في الدوري بفارق ست نقاط عن الهلال البطل.

ويسعى المدير الفني السابق لروما ومرسيليا وليل وأولمبيك ليون، إلى إعادة عوار للعمل تحت قيادته بضمه للعالمي بعد اتصالات سابقة بين الطرفين لم تتكلل بالنجاح.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأحد: ”النصر جدد اهتمامه بالتعاقد مع حسام عوار، اتصالات جديدة مستمرة مع أولمبيك ليون. رودي غارسيا طلب عوار تحديدًا ويحاول إقناعه شخصيًا بالدفاع عن ألوان النصر الموسم المقبل“.

وتسعى العديد من الأندية خلف لاعب الوسط البالغ عمره 24 عاما، أبرزها نوتنغهام فورست الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك منافسه المحلي كريستال بالاس.

