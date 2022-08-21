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رياضة

النصر السعودي يجدد اهتمامه بضم حسام عوار بناء على طلب رودي غارسيا
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2022 13:03 GMT
تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2022 13:10 GMT

النصر السعودي يجدد اهتمامه بضم حسام عوار بناء على طلب رودي غارسيا

رودي غارسيا يصر على التعاقد مع لاعبه السابق حسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي النصر السعودي جدد اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي حسام عوار، بناء على طلب من رودي غارسيا، المدير الفني الجديد للعالمي.

وأعلن النصر في أواخر يونيو/حزيران الماضي، تعيين الفرنسي رودي غارسيا مديرا فنيا جديدا خلفا للأرجنتيني ميغيل روسو الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، والذي احتل فيه النصر المركز الثالث في الدوري بفارق ست نقاط عن الهلال البطل.

ويسعى المدير الفني السابق لروما ومرسيليا وليل وأولمبيك ليون، إلى إعادة عوار للعمل تحت قيادته بضمه للعالمي بعد اتصالات سابقة بين الطرفين لم تتكلل بالنجاح.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأحد: ”النصر جدد اهتمامه بالتعاقد مع حسام عوار، اتصالات جديدة مستمرة مع أولمبيك ليون. رودي غارسيا طلب عوار تحديدًا ويحاول إقناعه شخصيًا بالدفاع عن ألوان النصر الموسم المقبل“.

وتسعى العديد من الأندية خلف لاعب الوسط البالغ عمره 24 عاما، أبرزها نوتنغهام فورست الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك منافسه المحلي كريستال بالاس.

وعاش عوار أوقاتا صعبة خلال الفترة الماضية، بعد خروجه من حسابات المدير الفني الهولندي بيتر بوش، وبالتالي عدم مشاركته في مباريات الدوري الفرنسي الذي انطلق في وقت سابق من الشهر الحالي.

ويعد عوار أحد أبناء قطاع الناشئين والشباب في أولمبيك ليون، وقد تم تصعيده إلى الفريق الأول العام 2016.

وشارك مع أولمبيك ليون في 213 مباراة، أحرز خلالها 40 هدفا وقدم لزملائه 34 تمريرة حاسمة، كما تم استدعاؤه للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتعاقد النصر مؤخرا مع عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، حيث وقع لاعب الوسط البالغ عمره 25 عاما عقدا لأربعة مواسم دون الإفصاح عن القيمة المالية للتعاقد.

وأصبح لاعب المنتخب السعودي رابع المنضمين إلى النصر هذا الصيف بعد البرازيلي لويس جوستافو والحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا والمدافع جيزسلان كونان لاعب كوت ديفوار.

ويستهل النصر مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل باستضافة الوحدة.

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