القنوات الناقلة لمباريات الأهلي السعودي في دوري يلو

ينتظر عشاق النادي الأهلي السعودي انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“؛ من أجل دعم فريقهم وتحفيزه للعودة مرة أخرى للدوري السعودي للمحترفين، بعدما هبط الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وسيشارك في دوري الدرجة الأولى من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد 2022-2023، كل من الأهلي لأول مرة في تاريخه، والفيصلي والحزم.

وهبط فريق الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي ”دوري يلو“ لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد تعادله السلبي مع نظيره الشباب، في اللقاء الذي أقيم في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المنصرم.

واحتل ”الراقي“ الموسم الماضي المركز الـ15 في جدول الترتيب، برصيد 32 نقطة، لينضم لأندية دوري الدرجة الأولى بالهبوط الرسمي.

وأعلنت رابطة ”دوري يلو“ مؤخرا عن مباريات الموسم المقبل 2022-2023.

وينتظر أن تنطلق مواجهات المسابقة يوم 22 أغسطس الجاري، وسيلعب الأهلي مبارياته في دوري يلو على ملعب الجوهرة المشعة.

ويلعب الأهلي مباراته الأولى أمام القيصومة يوم 24 أغسطس، ثم يذهب لمواجهة الأخدود في ثاني المواجهات يوم 30 أغسطس ويعود لدياره في جدة لمواجهة الخلود في التاسع من سبتمبر ثم يلتقي خارج ملعبه العروبة في الجولة الرابعة يوم 11 سبتمبر ثم يلعب أمام أحد يوم 16 سبتمبر في الجوهرة المشعة بالجولة الخامسة.

ويلتقي الأهلي مع فريق جدة في دوري الدرجة الأولى يوم الخامس من أكتوبر المقبل في الجولة السادسة، ثم يواجه نادي الرياض في الكلاسيكو بالجولة الثامنة.

القنوات الناقلة للبطولة

وأعلنت القنوات الرياضية السعودية نقل مباراة الأهلي والقيصومة، بالإضافة إلى باقي مباريات البطولة، بجانب قنوات SSC، التي تنقل بدورها مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل حصري.

الأندية المغادرة من دوري المحترفين.. تبدأ خوض غمار المنافسه في #دوري_يلو #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ei4XTIyBBb — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2022

🚨 تحدد الأمر: – حقوق نقل جميع المسابقات الرياضية السعودية لموسم 2022/23 (الدوري-السوبر-كأس الملك) ستكون حصرية على قنوات @ssc_sports – حقوق نقل #دوري_يلو ستكون بالمناصفة بين @riyadiyatv و @ssc_sports — عبدالكريم المطيري (@a_kareemws) August 5, 2022

ويعد دوري الدرجة الأولى للمحترفين السعودي، أو دوري يلو، بطولة الدوري الثانية من حيث الأهمّية لكرة القدم السعودية بعد دوري المحترفين السعودي ”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان“.

وكل عام وبعد انقضاء الموسم الكروي، يتم تصعيد أفضل ثلاثة فرق في جدول الترتيب النهائي إلى دوري المحترفين السعودي، ويتم تهبيط أقل الفرق في جدول الترتيب النهائي إلى دوري الدرجة الثانية، حيث تهبط 5 أندية.

ويحمل نادي الخليج لقب آخر بطولة للمسابقة لموسم 2021–2022.