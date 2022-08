جوشوا يبكي تأثرا بعد الهزيمة أمام أوسيك في نزال البحر الأحمر (فيديو)

بكي الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا تأثرا عندما تحدث عن هزيمته الثانية تواليا أمام منافسه أولكسندر أوسيك في مدينة جدة السعودية، أمس السبت، قائلا إنه ”غاضب“ للغاية بسبب الأداء الذي قدمه في مواجهة بطل العالم الأوكراني في الوزن الثقيل.

وبفوزه بالنقاط احتفظ أوسيك بألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة للوزن الثقيل، رغم أن الملاكم البريطاني قدم أداء أفضل في لقاء الإعادة أمس، لكنه لم يكن قادرا على التغلب على البطل الأوكراني طوال 12 جولة كاملة.

وقال جوشوا للصحفيين ”من الصعب جدا جدا بالنسبة لي القول إنني فخور بنفسي. أنا غاضب فعلا.. حاولت اللعب بأسلوب مختلف.. في المواجهة السابقة أردت المنافسة كملاكم لكن ذلك لم ينفع، والليلة لم أنجح“.

