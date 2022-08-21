جوشوا يبكي تأثرا بعد الهزيمة أمام أوسيك في نزال البحر الأحمر (فيديو)

بكي الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا تأثرا عندما تحدث عن هزيمته الثانية تواليا أمام منافسه أولكسندر أوسيك في مدينة جدة السعودية، أمس السبت، قائلا إنه ”غاضب“ للغاية بسبب الأداء الذي قدمه في مواجهة بطل العالم الأوكراني في الوزن الثقيل.

وبفوزه بالنقاط احتفظ أوسيك بألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة للوزن الثقيل، رغم أن الملاكم البريطاني قدم أداء أفضل في لقاء الإعادة أمس، لكنه لم يكن قادرا على التغلب على البطل الأوكراني طوال 12 جولة كاملة.

وقال جوشوا للصحفيين ”من الصعب جدا جدا بالنسبة لي القول إنني فخور بنفسي. أنا غاضب فعلا.. حاولت اللعب بأسلوب مختلف.. في المواجهة السابقة أردت المنافسة كملاكم لكن ذلك لم ينفع، والليلة لم أنجح“.

An emotional Anthony Joshua speaks after his defeat against Oleksandr Usyk 💔 🗣️ "𝗜'𝗺 𝘂𝗽𝘀𝗲𝘁 𝗱𝗲𝗲𝗽 𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗶𝗻 𝗺𝘆 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁" 💔💔pic.twitter.com/kNMlhkNe0x — Sky Sports (@SkySports) August 21, 2022

وأخذ جوشوا اثنين من أحزمة أوسيك وألقى بهما أثناء مغادرة الحلبة والاتجاه إلى غرفة الملابس قبل أن يغير مساره ويعود ليمسك بمكبر صوت ويتحدث للجماهير.

وقال جوشوا ”عرفت أنني غاضب من نفسي. فقط من نفسي وليس من أي شخص آخر. وكنت أرغب في الخروج من هنا بسبب غضبي الشديد“.

”عندما تشعر بالغضب فإنك ربما ترتكب حماقات. بعد ذلك أدركت أنها الرياضة وعدت وتصرفت بالطريقة الصحيحة“.

واستبعد إيدي هيرن، مروج مباريات جوشوا، إمكانية اعتزال الملاكم البريطاني البالغ 32 عاما قريبا.

وأهدى أوسيك الذي بدا أكثر صلابة في الجولات الأخيرة أمام 12 ألف متفرّج، الفوز إلى أبناء بلده الذين يواجهون غزواً روسياً منذ فبراير الماضي.

وحمل الملاكم ألوان علم أوكرانيا وكلمات ”ألوان الحرية“ على ملابسه.

واستعد أوسيك للنزال من خلال قيادته 100 كيلومتر على متن الدراجة في حرارة بلغت 45 درجة مئوية، وسبح لمدة تصل إلى خمس ساعات وكان قادرًا على حبس أنفاسه تحت الماء لمدة أربع دقائق و45 ثانية، حتى أن مديره إيغيس كليماس قال إنه كاد يُغمى عليه.

وتأتي استضافة المملكة لهذا النزال ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية.