تفاصيل شراء النصر عقد عبدالرحمن غريب من النادي الأهلي

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر اشترت ما تبقى من عقد عبدالرحمن غريب، من نظيره الأهلي، بمبلغ بلغت قيمته 22 مليون ريال سعودي.

وقالت الصحيفة، إن النصر سيدفع للاعب مرتبا سنويا يصل إلى 7.5 مليون ريال، بالإضافة لزيادة نصف مليون ريال عمّا كان يتقاضاه بموجب عقده مع الأهلي.

وكان نادي النصر أعلن أمس السبت تعاقده مع عبدالرحمن غريب، بعقد مدته 4 سنوات، بعد أن رفض الاستمرار مع الأهلي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

من جدة إلى الرياض 💛

هنا اليوم الأول لنجمنا عبدالرحمن غريب 🤩#غريب_نصراوي 💛 pic.twitter.com/ZZfQ7yN6e5 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 20, 2022

وكان غريب أبلغ سابقا إدارة الأهلي برغبته في مغادرة النادي بعد هبوطه لدوري ”يلو“، إذ إنه لا يرغب بفقدان فرصته في مشاركة المنتخب السعودي، بكأس العالم 2022.

ويلعب عبدالرحمن غريب في صفوف الأهلي منذ 2017، وسجل اللاعب هدف التأهل أمام نادي باختاكور الأوزبكي لبطولة دوري أبطال آسيا 2018/2019.

وجدد لاعب الأهلي البالغ من العمر 25 عاما عقده مع الأهلي في يناير الماضي لمدة 3 سنوات حتى العام 2025، إذ شارك في 117 مباراة برفقة الفريق الأول منذ تصعيده في 2018، وسجل 17 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لعقد صفقات جديدة خلال الموسم الجديد، إذ عانى من تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات، كما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول دوري المحترفين.

الأهلي السعودي: عبدالرحمن غريب هدد بعدم المشاركة مع الفريق مستقبلا في حال عدم الموافقة على رحيله https://t.co/pdT7Qbgmrd pic.twitter.com/uinwQNKBSL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2022

وتعاقد النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ولاعب الوسط البرازيلي لويس غوستافو، والمدافع الإيفواري غيسلان كونان، والحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.

ومن المقرر أن يبدأ النصر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة الوحدة يوم الـ27 من أغسطس الحالي.

وقال مسلي آل معمر رئيس النصر عقب التوقيع مع اللاعب ”وقعنا مع غريب لأنه احتياج لفريقنا أولا، ثم لأنه مغادر لشقيقنا النادي الأهلي لا محالة“.

وأضاف ”النصر يعطي الأهلي الأولوية في انتقال أي لاعب، ولو كنا نرى هناك أملا لبقاء غريب في ناديه ما طلبنا انتقاله، مساندة لهذا النادي العريق“.