أوسيك يتحدى فيوري المعتزل بعد التغلب على جوشوا في نزال البحر الأحمر

سيوجه الملاكم الأوكراني أولسكندر أوسيك أنظاره نحو مواجهة منافسه تايسون فيوري بعد تفوقه على البريطاني أنطوني جوشوا في السعودية بتوزيع النقاط ليحتفظ بألقاب العالم بوزن الثقيل، اليوم الأحد.

وشهد ”نزال البحر الأحمر“ في جدة إعادة للمواجهة بين الملاكمين في لندن في سبتمبر أيلول الماضي حين تفوق أوسيك بقرار جماعي لينتزع أحزمة الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة من جوشوا.

لكن أوسيك قاتل بشراسة وعاطفة أكبر في صالة الملك عبد الله الرياضية.

وكان الضغط هائلا على البطلين الأولمبيين السابقين، إذ حمل أوسيك آمال دولة تخوض حربا من أجل البقاء بعد الغزو الروسي، بينما دافع جوشوا عن مستقبله بالملاكمة.

وبدا أوسيك متقدما بوضوح قبل دق الجرس الأخير، لكن الحكم الأمريكي أعطى نتيجة 115-113 لصالح جوشوا، بينما منح الحكمان البريطاني والأوكراني التفوق لأوسيك بواقع 115-113 و116-112.

ويعني الانتصار أن أوسيك، البالغ 35 عاما، حقق الفوز في 20 نزالا على مستوى المحترفين دون التعرض لأي هزيمة، بينما تجرع جوشوا، البالغ 32 عاما، الخسارة الثالثة بمسيرته وقد تؤثر على مستقبله بالملاكمة.

🎙| بطل العالم أوسيك: "سعيد بأن أعود والأحزمة معي، لقد كان نزالاً قوياً.. حجم الملاكم لا يهم، الأهم هي روح الملاكم في الحلبة.. أشكر جوشوا على كلماته في نهاية النزال ولكني لا أحب أن أتفاخر بهذا الأمر يجب أن أكون متواضعاً في مثل هذه اللحظات" ⁧#نزال_البحر_الأحمر 🌊 pic.twitter.com/a4p0oe9Dyq — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 21, 2022

وحمل جوشوا علم أوكرانيا أثناء انتظار القرار وبدا أنه يتقبل الهزيمة ثم انهار على نحو غير معتاد بعد النزال.

وأخذ اثنين من الأحزمة وألقى بهما أثناء مغادرة الحلبة والاتجاه إلى غرفة الملابس قبل أن يغير مساره ويعود ليمسك بمكبر صوت ويتحدث للجماهير.

وقال الملاكم البريطاني ”أوسيك، يا له من مقاتل، هذه مشاعر فقط“.

”ربما كان من الممكن أن أقاتل بشكل أفضل لكنه أظهر مستويات من العمل الجاد لذا من فضلكم صفقوا لبطل العالم في الوزن الثقيل“.

وأضاف ”كنت أدرس أوكرانيا وكل الأبطال من بلدك الرائع، لم أزره أبدا، ما يحدث هناك ليس جيدا.. وسط هذه الظروف تمكن من أن يصبح بطلا“.

🤩 سعادة أولكسندر أوسيك الآن لا حدود لها ⬆️⬆️⬆️

#نزال_البحر_الأحمر pic.twitter.com/HjZK4uLz24 — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 21, 2022

* القطار أوسيك

بدأ النزال بحرص وترقب، وتحرك أوسيك بانتظام وتركت ضرباته انطباعا جيدا، بينما كانت أفضل جولة لجوشوا هي التاسعة قبل أن يستعيد أوسيك توازنه في الجولة التالية.

ومع الحاجة إلى ضربة قاضية مع قرب انتهاء الوقت تمكن جوشوا الأطول والأثقل وزنا من الصمود أمام منافسه الرشيق والمراوغ.

وقال إيدي هيرن، مروج مباريات جوشوا ”في الجولة التاسعة اعتقدت أننا نلنا منه، الجولة العاشرة كانت من أفضل الجولات التي شاهدتها على الإطلاق“.

وأضاف ”ما فعله أوسيك في الجولات 10 و11 و12 كان مذهلا وهذا ما أحدث الفارق الليلة لأن جوشوا لم يبدأ بسرعة كافية لكنه قاتل بقوة وألحق ضررا كبيرا بأوسيك في الجولة التاسعة، لكن أوسيك مضى قدما مثل القطار“.

وبعد انتهاء النزال تعانق الملاكمان ثم جثا الأوكراني على ركبته.

ويريد أوسيك طي صفحة جوشوا الآن والتفكير في مواجهة ملاكم بريطاني آخر وهو فيوري، رغم أن بطل المجلس العالمي للملاكمة أعلن اعتزاله.

وأبلغ أوسيك الجمهور بالحلبة عبر مترجم ”أنا مقتنع بأنه يريد مواجهتي وأنا أريد ذلك، وإن لم أقاتل تايسون فيوري فأنا لم أقاتل على الإطلاق“.

وقال فيوري في أبريل إنه وعد زوجته بعدم العودة للحلبة لكنه أيضا أبدى اهتماما بمواجهة جوشوا.

وعلق فيوري على النزال عبر تويتر، قائلا ”كانت واحدة من أسوأ المواجهات على لقب الوزن الثقيل التي شاهدتها على الإطلاق، كنت سأدمر الاثنين في نفس الليلة“.

وامتدح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ”الانتصار الصعب لكنه مهم وضروري“.

وكتب عبر فيسبوك ”الدفاع عن لقب بطل العالم رمز يشير إلى أن كل من ينتمي لتقاليد القوزاق لا يستسلم وسيقاتل وسيفوز دون شك“.