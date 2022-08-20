تقرير: إقالة موسى المحياني من منصبه كمدير تنفيذي للأهلي السعودي

كشفت صحيفة ”الوطن“ عن وجود أنباء باتخاذ ماجد النفيعي، رئيس أهلي جدة، قرارا بإقالة المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي موسى المحياني من منصبه، يوم السبت.

وطالب العديد من النقاد والمتابعين مؤخرا بضرورة رحيل المحياني بعد رحيل نجوم الفريق، مثل السوري عمر السومة وعبدالله حسون والبرازيلي كارلوس إدواردو والمقدوني أليوسكي، عقب الهبوط؛ لعدم رغبتهم في التعامل معه.

وسبق للمحياني العمل كمدير لكرة القدم في النادي الأهلي عندما حقق ثنائية الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، وتحول بعدها إلى عضو في اللجنة الفنية، قبل أن يعود في 2018 حتى استقالته في 2019.

وودع الأهلي بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع نظيره فريق الشباب بدون أهداف، في الوقت الذي كان يحتاج فيه للفوز للبقاء في الدوري، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

واحتل الأهلي المركز قبل الأخير في بطولة الدوري السعودي برصيد 32 نقطة ليرافق الحزم صاحب المركز الأخير برصيد 17 نقطة والفيصلي صاحب المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة إلى “دوري يلو”.

وستنطلق مباريات دوري الدرجة الأولى يوم 22 أغسطس، بينما يخوض الراقي أول مباراة له يوم 24 أغسطس ضد القيصومة.

ويضم دوري يلو للدرجة الأولى، موسم 2022-2023، أندية ”الأهلي، الفيصلي، الحزم، هجر، الجبلين، أحد، القادسية، الخلود، العروبة، نجران، العين، الأخدود، الساحل، الشعلة، جدة، العربي، القيصومة، الرياض“.

وكانت أولى صفقات الراقي في سوق الانتقالات الصيفية 2022 التعاقد مع إبراهيم الزبيدي قادمًا من الطائي، كما نجح في جلب مهاجم نيس السابق يوسف العبدلي، لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي الاتحاد المنستيري التونسي.

وجاءت الصفقة الثالثة بالتعاقد مع لاعب سبورتنغ لشبونة رينان ريبيرو في صفقة انتقال حر.

واستمر الفريق بالدعم ليتعاقد مع ليساندرو الزوجاراي من يونيفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري.

كما رحل عن الفريق عدة لاعبين كان أبرزهم السوري عمر السومة إلى العربي القطري، وعبدالرحمن غريب إلى النصر.