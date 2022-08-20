الأهلي السعودي يعين مشبب زياد مديرًا للفريق.. ويقترب من ضم البرازيلي ليو سيارا

كشفت صحيفة ”الرياضية“ على أن النادي الأهلي السعودي قرر تعيين مشبب زياد مديرًا للفريق لكرة القدم، ليخلف أحمد بامعوضه.

وبدأ مشبب زياد، مشواره التدريبي عام 2005 في أكاديمية النادي الأهلي، ثم مساعدًا لمدرب أولمبي النادي في 2010، ومدربًا لفريق الناشئين 2012، ثم مدربًا لفريق الأولمبي 2014، ومساعدًا بعد ذلك لمدرب المنتخب السعودي للبراعم 2016، ثم مشرفًا فنيًّا ومساعدًا للمدير الفني لأكاديمية النادي الأهلي 2017، ومشرفًا فنيًّا على اللاعبين المحترفين في إسبانيا 2018، أما الآن فهو مدرب للمنتخب السعودي مواليد 2001.

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة ”عكاظ“ على أن النادي الأهلي السعودي يسعى لضم البرازيلي ليو سيارا، لاعب نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولم تكشف الصحيفة عن التفاصيل المالية التي عرضها النادي الأهلي مقابل ضم اللاعب، البالغ 26 عاما.

وخاض سيارا 30 مباراة (17 أساسي) مع فريقه الياباني، وسجل 13 هدفا، وصنع 6 أخرى، وينتهي عقده مع ناديه بعد شهرين.

📹 | ملخص لـ المهاجم البرازيلي ليو سيارا.

🤔 | رأيكم في تمت الصفقة؟ #AFC4NET pic.twitter.com/MdPlbG4e5l — MEDIA AFC (@MDAFC4N) August 20, 2022

وودع الأهلي بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع نظيره فريق الشباب دون أهداف في الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى الفوز للبقاء في الدوري، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

واحتل الأهلي المركز قبل الأخير ببطولة الدوري السعودي برصيد 32 نقطة ليرافق الحزم صاحب المركز الأخير برصيد 17 نقطة والفيصلي صاحب المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة إلى “دوري يلو”.

وستنطلق مباريات دوري الدرجة الأولى يوم 22 أغسطس، بينما يخوض الراقي أول مباراة له يوم 24 أغسطس ضد القيصومة.

ويضم دوري يلو للدرجة الأولى، موسم 2022-2023، أندية ”الأهلي، الفيصلي، الحزم، هجر، الجبلين، أحد، القادسية، الخلود، العروبة، نجران، العين، الأخدود، الساحل، الشعلة، جدة، العربي، القيصومة، الرياض“.

وكانت أولى صفقات الراقي في سوق الانتقالات الصيفية 2022، التعاقد مع إبراهيم الزبيدي قادمًا من الطائي، ونجح أيضا في جلب مهاجم نيس السابق يوسف العبدلي، لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي الاتحاد المنستيري التونسي.

وجاءت الصفقة الثالثة بالتعاقد مع لاعب سبورتنغ لشبونة رينان ريبيرو في صفقة انتقال حر.

واستمر الفريق بالدعم ليتعاقد مع ليساندرو الزوجاراي من يونيفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري.

كما رحل عن الفريق عدة لاعبين كان أبرزهم السوري عمر السومة إلى العربي القطري، وعبدالرحمن غريب إلى النصر.