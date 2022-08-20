الأهلي السعودي: عبدالرحمن غريب هدد بعدم المشاركة مع الفريق مستقبلا في حال عدم الموافقة على رحيله

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يوضح فيه موقفه من بيع عبدالرحمن غريب، لاعب الفريق، إلى نظيره النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي، وهي الصفقة التي لاقت انتقادات كبيرة من جانب محبي ”الراقي“.

وقال الأهلي في بيانه الرسمي، يوم السبت: ”بعد نهاية مواجهات الموسم الماضي، قدم اللاعب عبدالرحمن غريب طلبا إلى الإدارة يوضح فيه رغبته الشديدة في عدم الاستمرار ضمن صفوف الفريق، وذكر اللاعب أن رغبته في الانتقال لناد آخر تأتي في ظل رغبته في حجز مقعد ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم قطر 2022“.

وأضاف البيان: ”عند عودة الفريق للتدريبات واصل اللاعب طلبه المستمر بالخروج رغم كل المحاولات التي قدمتها الإدارة لبقاء غريب ضمن صفوف الفريق، خاصة مع تجديد عقده الموسم الماضي لـ3 سنوات مقبلة والحرص الشديد على بقائه كونه أحد نجوم الفريق ومن أبناء النادي منذ فئة البراعم وحتى الفريق الأول، والحفاظ على مكتسبات النادي في الفترة الماضية“.

وتابع: ”أثناء معسكر الفريق الإعدادي في تركيا تواجد وكيل أعمال اللاعب في المقر، مطالبا بنفس الرغبة رافضا في الوقت نفسه كافة المحاولات للبقاء، كما تحدث اللاعب بعدم رغبته في الدخول للتدريبات الجماعية بأي شكل من الأشكال حتى يسمح له بالخروج والانتقال من النادي، مقدما إيميلا رسميا للنادي مطالبا بشراء المدة المتبقية من عقده وبأنه لن يشارك مع الفريق مستقبلا في حال عدم الموافقة على انتقاله، ووافقت الإدارة على بيع عقده لنادي النصر، مؤكدة أن الكيان الأهلاوي لن يبقي أبدا على أي لاعب مهما كان اسمه وتاريخه في النادي، وأن الأهلي هو من يصنع النجوم والأسماء، وهو قادر على المضي قدما نحو تحقيق أهدافه وعودته لمكانته الطبيعية التي يستحقها“.

وقال النصر المنافس في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم السبت إنه ضم عبد الرحمن غريب من الأهلي.

وأوضح النصر في حسابه في تويتر أن لاعب الوسط البالغ عمره 25 عاما وقع عقدا لأربعة مواسم دون الإفصاح عن القيمة المالية للتعاقد.

وهبط الأهلي إلى الدرجة الدرجة الأولى ”يلو“ لأول مرة في تاريخه في نهاية الموسم الماضي.

وأصبح لاعب المنتخب السعودي رابع المنضمين إلى النصر هذا الصيف بعد البرازيلي لويس غوستافو والحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا والمدافع غيزسلان كونان لاعب ساحل العاج.

ويستهل النصر مشواره في الدوري يوم السبت المقبل باستضافة الوحدة.