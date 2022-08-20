مسلي آل معمر: نعطي الأهلي أولوية انتقال أي لاعب.. ولو رأينا أملا في بقاء عبدالرحمن غريب ما فاوضناه

كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، عن الأسباب التي دفعت ناديه للتعاقد مع عبدالرحمن غريب، قادما من الأهلي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال مسلي آل معمر، عبر حسابه على تويتر، يوم السبت: ”وقعنا مع غريب لأنه احتياج لفريقنا أولا، ثم لأنه مغادر لشقيقنا النادي الأهلي لا محالة“.

وأضاف: ”النصر يعطي الأهلي الأولوية في انتقال أي لاعب، ولو كنا نرى هناك أملا لبقاء غريب في القلعة ما طلبنا انتقاله مساندة لهذا النادي العريق“.

وتابع: شكرا للرمز خالد الذي دعم الصفقة.. وشكرا لرقي الأهلاويين“.

وقعنا مع غريب لأنه إحتياج لفريقنا أولا ، ثم لأنه مغادر لشقيقنا النادي الأهلي لا محالة. النصر يعطي الأهلي الأولوية في انتقال أي لاعب، ولو كنا نرى هناك أملا لبقاء غريب في القلعه ما طلبنا انتقاله مساندة لهذا النادي العريق. شكرا للرمز خالد الذي دعم الصفقة..وشكرا لرقي الأهلاويين. — مسلّي آل معمر (@musalli9) August 20, 2022

وأعلن مجلس إدارة النصر السعودي، التوصل لاتفاق مع مسؤولي الأهلي، بضم النجم الدولي عبدالرحمن غريب لصفوف العالمي، وبعقد يمتد لأربعة مواسم.

ونشر حساب النصر الرسمي على ”تويتر“، صور توقيع العقد بين اللاعب ورئيس النادي مسلي آل معمر.

وكانت إدارة النصر قد تقدمت بعرض لاستعارة غريب لمدة موسم، بعد رفضه المشاركة في دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، حتى يكون ضمن خيارات مدرب المنتخب الفرنسي هيرفي رينارد في مونديال قطر 2022.

واتخذ عبدالرحمن غريب قرارا بالرحيل عن صفوف الأهلي بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى؛ وذلك لرغبته في البقاء بدوري المحترفين من أجل ضمان التواجد مع المنتخب السعودي في كأس العالم بقطر، نهاية هذا العام.

وكانت إدارة الأهلي متمسكة باستمرار عبدالرحمن غريب كونه أحد العناصر الهامة في الفريق، إلا إن اللاعب أصر على الرحيل في ميركاتو الصيف الحالي.

من تكفل بصفقة انتقال عبدالرحمن غريب إلى نادي النصر السعودي؟ https://t.co/I9d6Nmtthb pic.twitter.com/p6AtjISo9d — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2022

يذكر أن غريب كان قد جدد عقده مع الأهلي قبل أشهر قليلة حتى 2025، وشارك في 117 مباراة رفقة الفريق الأول منذ تصعيده في 2018 وسجل 17 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

ويعد غريب من ناشئي فريق مدينة جدة، وتم تصعيده للفريق الأول مطلع موسم 2018-2019.

وخلال الموسم الأخير والذي انتهى بهبوط ”الراقي“ إلى دوري الدرجة الأولى، ظهر غريب في 31 مباراة مع الفريق بجميع المسابقات، أحرز 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

ودافع عبدالرحمن غريب عن ألوان المنتخب السعودي للمرة الأولى في أكتوبر 2018، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.