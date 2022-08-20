من تكفل بصفقة انتقال عبدالرحمن غريب إلى نادي النصر السعودي؟

كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، أن الأمير خالد بن فهد، العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، هو من تكفل بصفقة انتقال عبدالرحمن غريب، لاعب الأهلي، إلى ”العالمي“.

وأعلن نادي النصر السعودي رسميا التوقيع مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب، وذلك بنظام الانتقال من النادي الأهلي وبعقد يمتد لأربعة مواسم.

ونشر النادي صورا للاعب مع مسلي آل معمر، رئيس النادي، وهو يرتدي قميص العالمي.

رسميًا ✅

وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧#النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب 🤩

وذلك بنظام الانتقال من النادي الأهلي و بعقد يمتد لأربع مواسم .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💪

⁧#غريب_نصراوي 💛 pic.twitter.com/MRVixjCaxx — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 20, 2022

وقال العنزي، عبر حسابه الموثق على تويتر: ”رمز النصر وداعمه الأول الأمير خالد بن فهد يتكفل بقيمة انتقال عبدالرحمن غريب من الأهلي لناديه النصر“.

وبحسب العنزي أيضا، فإن غريب رفض عروضا مغرية من أجل تحقيق رغبته في اللعب للنصر.

رسميًا | رمز #النصر و داعمه الاول الامير خالد بن فهد يتكفل بقيمة انتقال عبدالرحمن غريب من الاهلي لناديه #النصر .. pic.twitter.com/UUo5r4NRCa — علي العنزي (@Ali_alabdallh) August 20, 2022

واتخذ عبدالرحمن غريب قرارا بالرحيل عن صفوف الأهلي بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى؛ وذلك لرغبته في البقاء بدوري المحترفين من أجل ضمان التواجد مع المنتخب السعودي في كأس العالم بقطر، نهاية هذا العام.

وكانت إدارة الأهلي متمسكة باستمرار عبدالرحمن غريب كونه أحد العناصر الهامة في الفريق، إلا إن اللاعب أصر على الرحيل في ميركاتو الصيف الحالي.

يذكر أن غريب كان قد جدد عقده مع الأهلي قبل أشهر قليلة حتى 2025، وشارك في 117 مباراة رفقة الفريق الأول منذ تصعيده في 2018 وسجل 17 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

ويعد غريب من ناشئي فريق مدينة جدة، وتم تصعيده للفريق الأول مطلع موسم 2018-2019.

وخلال الموسم الأخير والذي انتهى بهبوط ”الراقي“ إلى دوري الدرجة الأولى، ظهر غريب في 31 مباراة مع الفريق بجميع المسابقات، أحرز 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

ودافع غريب عن ألوان المنتخب السعودي للمرة الأولى في أكتوبر 2018، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.