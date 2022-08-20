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رياضة

من تكفل بصفقة انتقال عبدالرحمن غريب إلى نادي النصر السعودي؟
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2022 13:52 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2022 14:25 GMT

من تكفل بصفقة انتقال عبدالرحمن غريب إلى نادي النصر السعودي؟

يعد غريب من ناشئي فريق مدينة جدة، وتم تصعيده للفريق الأول مطلع موسم 2018-2019.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، أن الأمير خالد بن فهد، العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، هو من تكفل بصفقة انتقال عبدالرحمن غريب، لاعب الأهلي، إلى ”العالمي“.

وأعلن نادي النصر السعودي رسميا التوقيع مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب، وذلك بنظام الانتقال من النادي الأهلي وبعقد يمتد لأربعة مواسم.

ونشر النادي صورا للاعب مع مسلي آل معمر، رئيس النادي، وهو يرتدي قميص العالمي.

وقال العنزي، عبر حسابه الموثق على تويتر: ”رمز النصر وداعمه الأول الأمير خالد بن فهد يتكفل بقيمة انتقال عبدالرحمن غريب من الأهلي لناديه النصر“.

وبحسب العنزي أيضا، فإن غريب رفض عروضا مغرية من أجل تحقيق رغبته في اللعب للنصر.

واتخذ عبدالرحمن غريب قرارا بالرحيل عن صفوف الأهلي بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى؛ وذلك لرغبته في البقاء بدوري المحترفين من أجل ضمان التواجد مع المنتخب السعودي في كأس العالم بقطر، نهاية هذا العام.

وكانت إدارة الأهلي متمسكة باستمرار عبدالرحمن غريب كونه أحد العناصر الهامة في الفريق، إلا إن اللاعب أصر على الرحيل في ميركاتو الصيف الحالي.

يذكر أن غريب كان قد جدد عقده مع الأهلي قبل أشهر قليلة حتى 2025، وشارك في 117 مباراة رفقة الفريق الأول منذ تصعيده في 2018 وسجل 17 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

ويعد غريب من ناشئي فريق مدينة جدة، وتم تصعيده للفريق الأول مطلع موسم 2018-2019.

وخلال الموسم الأخير والذي انتهى بهبوط ”الراقي“ إلى دوري الدرجة الأولى، ظهر غريب في 31 مباراة مع الفريق بجميع المسابقات، أحرز 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

ودافع غريب عن ألوان المنتخب السعودي للمرة الأولى في أكتوبر 2018، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

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