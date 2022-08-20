نادي النصر السعودي يحسم صفقة عبدالرحمن غريب نجم الأهلي

قالت صحيفة الرياضية، إن نادي النصر السعودي تعاقد مع عبدالرحمن غريب نجم النادي الأهلي السعودي، في صفقة شراء عقد، بعد هبوط ناديه للدرجة الأولى.

كان اللاعب الدولي السعودي قد أكد لإدارة ناديه عدم رغبته في اللعب بالدرجة الأولى، ليحافظ على مكانه في المنتخب والمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب عبد الرحمن غريب في صفوف الأهلي منذ 2017، وسجل اللاعب هدف التأهل أمام نادي باختاكور الأوزبكي لبطولة دوري أبطال آسيا 2018/2019.

وجدد لاعب الأهلي البالغ من العمر 25 عاما عقده مع الأهلي في يناير الماضي لمدة 3 سنوات حتى العام 2025.

وتعاقد النصر في السوق الصيفي الحالي مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ولاعب الوسط البرازيلي لويس غوستافو، والمدافع الإيفواري غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، خلف الهلال البطل والاتحاد الوصيف.

ومن المقرر أن يستهل النصر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة الوحدة يوم 27 أغسطس الحالي.

وتأهل النصر إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب أندية الهلال والاتحاد والفيحاء.