ناد تركي يقنع سالم الدوسري بالرحيل عن الهلال السعودي

كشف موقع ”فوت ميركاتو“ الفرنسي عن تطور مفاجئ في مستقبل سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي.

ووفقا للموقع فقد نجح نادي فنربخشة التركي في إقناع سالم الدوسري بالرحيل عن الهلال، رغم أن عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما ينتهي في 2025.

واقترب فنربخشة من التأهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي بعد فوزه 2/0 خارج ملعبه على اوستريا فيينا النمساوي، ولهذا يريد النادي التركي تعزيز صفوفه.

وذكر الموقع أن الفريق الأصفر والأزرق الغامق أحرز تقدمًا مهمًا في ملف المهاجم الذي أراده لفترة طويلة، واستخدم مدربه البرتغالي جورجي جيسوس تعبيرات مهمة عن أسماء مثل النرويجي ألكسندر سورلوث وماكسي غوميز.

ولم ينكر جيسوس التفاوض مع هذه الأسماء، لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل، وقال: ”لا أريد أن أتحدث عن اللاعبين الذين ليسوا في فنربخشة الآن، الأسماء مكتوبة، لكني لا أريد التحدث عنها“.

وأضاف: ”أريد تقييم اللاعبين الذين أملكهم، وأنا أثق بهم، دفاعيًا نحن أقوياء، لكن هجوميًا لا تزال هناك تفاصيل نحتاج إلى تحسينها“.

وأكد ”فوت ميركاتو“ أن فنربخشة مهتم بالتعاقد مع سالم الدوسري، مشيرا إلى أن جورجي جيسوس مدرب فنربخشة معجب جدا باللاعب السعودي، حيث سبق أن عملا معه في الهلال.

وأعرب جيسوس مرارا عن إعجابه بقدرات سالم الدوسري، لكن فنربخشة ليس النادي الوحيد المهتم بالحصول على توقيع اللاعب حيث يرتبط بالانتقال إلى نيوكاسل ونوتنغهام فورست وألميريا ومارسيليا.