فنربخشة وويستهام يجريان محادثات للتعاقد مع موسى ماريغا مهاجم نادي الهلال

كشف الإعلامي التركي أكرم كونور المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، أن ناديي فنربخشة التركي، وويستهام الإنجليزي مهتمان بالتعاقد مع المالي موسى ماريغا لاعب نادي الهلال خلال الموسم الجديد.

ووفقا للإعلامي التركي، فإن كلًا من فنربخشة وويستهام أجريا بالفعل محادثات للتعاقد مع ماريغا لاعب الهلال للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الهلال قد أعلن التعاقد رسميا مع ماريغا البالغ من العمر 31 عاما، في مايو 2021، قادما من نادي بورتو البرتغالي الذي لعب له لمدة 5 مواسم أعير خلالها لفيتوريا دي غيمارش البرتغالي لمدة موسم واحد.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن موسى ماريغا سبق أن شارك في 190 مباراة مع بورتو سجل فيها 72 هدفا وصنع 32.

وبدأ موسى ماريغا انطلاقته الكروية كمهاجم مع نادي إيفري الفرنسي في 2011، لينتقل بعدها إلى لوبواريه سورفي، كما لعب للعديد من الأندية المختلفة مثل الترجي التونسي، ومارتيميو.

ونال المهاجم ماريغا مع الهلال دوري أبطال آسيا 2021، وكأس السوبر السعودي 2021/2022، والدوري السعودي الموسم الماضي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 7.5 مليون يورو.

وتوج الهلال الموسم الماضي بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه.

ويستعد الهلال لخوض أولى مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين أمام الخليج يوم 25 أغسطس على ملعب الأمير محمد بن فهد.