البرازيلي إيفرتون ريبيرو يرفض عرضا مغريا من النصر السعودي

كشف موقع ”flaweb“ البرتغالي أن البرازيلي إيفرتون ريبيرو لاعب نادي فلامنغو رفض عرضا من نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الموقع إلى أن إدارة نادي النصر مغرمة بإمكانيات لاعب وسط فلامنغو، وقدمت له عرضا مغريا، لكن اللاعب رفض الرحيل بسبب رغبة عائلته بالبقاء في ريو دي جانيرو.

تفاصيل تعاقد النصر السعودي مع جايسون دينايير https://t.co/wsjYK2nkjL pic.twitter.com/voRF7ko76E — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2022

وسبق لإيفرتون ريبيرو صاحب الـ33 عاما، خوض تجربة في الملاعب العربية، حيث لعب لشباب الأهلي دبي الإماراتي في 2015 ولمدة موسمين، قبل أن ينتقل إلى نادي فلامنغو في 2017.

وبدأ إيفرتون ريبيرو مشواره الكروي في 2007 مع كورنثيانز البرازيلي حتى أعير لساو كايتانو في 2008، وحتى 2011، لينتقل بعدها إلى كوريتيبا، ثم إلى كروزيرو، كما لعب 21 مباراة لمنتخب بلاده البرازيل منذ 2014.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن إيفرتون ريبيرو لعب 269 مباراة مع فلامنغو سجل فيها 37 هدفا وصنع 47، في حين سجل 13 هدفا وصنع 26 في 76 مباراة مع كروزيرو.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر لعقد صفقات جديدة خلال الموسم الجديد، إذ عانى من تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات، كما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول دوري المحترفين السعودي.

ونجحت إدارة النصر في التعاقد مع المدرب رودي غارسيا لقيادة الفريق الفنية في الموسم الجديد، وتعاقد أيضا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة لصفقة لضم المدافع غيسلان كونان قادما من نادي ريمس الفرنسي.

ومن المقرر أن يبدأ النصر برئاسة مسلي آل معمر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة نادي الوحدة يوم 27 أغسطس الحالي.