كارلوس زامبرانو يغادر بوكا جونيورز للانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي

كشف موقع ”LiBERO“ الإسباني أن البيروفي كارلوس زامبرانو لاعب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني سينتقل للعب في نادي الاتحاد السعودي خلال السوق الصيفي الحالي.

وقال الموقع إن المدافع زامبرانو سينهي عقده مع بوكا جونيورز ويغادر الفريق للتوقيع مع نادي ‎الاتحاد السعودي خلال الموسم الكروي المقبل.

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ويلعب كارلوس زامبرانو البالغ من العمر 33 عاما، لنادي بوكا جونيور منذ 2020، قادما من نادي دينامو كييف الأوكراني الذي انضم إليه في 2018 قبل أن يعار اللاعب لنادي بازل السويسري.

وبدأ اللاعب البيروفي مسيرته الكروية عام 2000 مع أكاديمية كانتولاو البيروفي، لينتقل بعدها إلى نادي شالكة الألماني بين 2006 و2010.

وانتقل زامبرانو في 2010 للعب لنادي سانت باولي ثم إلى آينتراخت فرانكفورت الذي لعب له لمدة 4 مواسم، كما لعب لنادي روبين كازان الروسي، وباوك سالونيكا اليوناني (إعارة)، ويشارك أيضا مع منتخب بلاده منذ 2008.

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وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن أطول مسيرة لزامبرانو كانت مع آينتراخت فرانكفورت، حيث لعب للنادي الألماني 117 مباراة صنع فيها هدفين، في حين لعب لبوكا جونيورز 52 مباراة سجل فيها هدفين وصنع هدفا، وسجل هدفا في 20 مباراة مع الفريق الأول لشالكة، علما أنه سجل 4 أهداف في 62 مباراة مع منتخب بيرو.

ونال زامبرانو 4 ألقاب مع بوكا جونيورز، ولقبا مع بازل ولقبا مع باوك سالونيكي.

وأبرم الاتحاد خلال هذا الصيف العديد من الصفقات استعدادا للموسم فتعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، والمصري طارق حامد، والأنغولي هيلدر كوستا، وأحمد شراحيلي، وزكريا هوساوي.

ويبدأ الاتحاد مشواره للموسم الجديد في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة نادي العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يوم 26 أغسطس.