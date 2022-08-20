أنتوني نواكايمي يتلقى عرضًا من نادٍ سعودي

كشف الصحفي ياغيز صابانس أوغلو الذي يعمل في شبكة ”voleapp“ أن النيجيري أنتوني نواكايمي تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية خلال الموسم الجديد.

ووفقًا للصحفي التركي، فإن أنتوني نواكايمي الذي انتهى عقده مع نادي طرابزون سبور التركي هذا الصيف تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق أن قدم نادي الاتحاد عرضًا للاعب النيجيري بلغت قيمته 4.5 مليون يورو سنويًا، كما قدم الهلال سابقًا عرضًا بقيمة 8 ملايين يورو لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بالإضافة لاهتمام نادي النصر السعودي.

وانتهى عقد أنطوني نواكايمي، البالغ من العمر 33 عامًا، مع النادي التركي خلال هذا الصيف، وقد انضم إليه في 2018.

ولعب أنطوني نواكايمي لعدة أندية مثل: جامعة كلوج ونادي بترولول بلويشتي، كما يشارك المنتخب النيجيري منذ 2017.

واستعد الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي للموسم الجديد بإبرام العديد من الصفقات أبرزها: المدرب البرتغالي نونو سانتو، والمصري طارق حامد، والأنغولي هيلدر كوستا، وأحمد شراحيلي، وزكريا هوساوي.

وحقق نادي الاتحاد، فوزًا على نظيره أبها، بنتيجة (2/1)، في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، خلف الهلال، الذي حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ومن المقرر أن يستهل الاتحاد مشواره في الدوري السعودي الموسم الجديد، يوم الجمعة 26 أغسطس، بمواجهة العدالة.