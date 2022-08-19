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رياضة

أهداف مباراة الاتحاد وأبها.. طارق حامد يسجل لأول مرة مع العميد (فيديو)
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2022 21:46 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2022 22:10 GMT

أهداف مباراة الاتحاد وأبها.. طارق حامد يسجل لأول مرة مع العميد (فيديو)

نجح فريق الاتحاد السعودي في تحويل تأخره أمام نظيره أبها إلى انتصار بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقن في جدة ضمن استعداداتهما للموسم الرياضي المقبل. تقدم

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نجح فريق الاتحاد السعودي في تحويل تأخره أمام نظيره أبها إلى انتصار بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقن في جدة ضمن استعداداتهما للموسم الرياضي المقبل.

تقدم الفريق الأبهاوي بهدف السبق عن طريق زكريا سامي عند الدقيقة 4 من بداية اللقاء.

ورد الاتحاد بهدفين، الأول جاء عبر البرازيلي برونو هنريكي في الدقيقة 19 من ضربة رأسية رائعة.

وأضاف لاعب الوسط المصري طارق حامد الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 39 من تصويبة قوية.

وهذا هو الهدف هو الأول للمصري طارق حامد بقميص الفريق الاتحاد منذ انضمامه إلى صفوفه في يوليو الماضي.

ويخوض نادي الاتحاد أولى مواجهاته أمام العدالة الجمعة الـ26 من أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الإحساء.

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