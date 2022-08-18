أنمار الحائلي ينفعل على مشجع لنادي الاتحاد (صور)

انفعل أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي على مشجع للعميد عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وكتب أنمار الحائلي عبر ”تويتر“: ”تم بحمد الله إغلاق القضية الأولى للاعب/بريجوفيتش بمبلغ 184000 (مليون وثمانمائة واثنان وأربعون ألف يورو) وتبقى القضية الثانية بمبلغ 10 ملايين يورو تقريبًا، أعان الله النادي على سدادها، وتم إغلاق القضية الثانية للاعب/بيزيتش بمبلغ مليون وستمائة ألف دولار، وتم رفع منع التسجيل من الفيفا“.

وعلق حساب باسم فهد المحياوي على تغريدة الحائلي وكتب: ”مجهود يذكر فيشكر ونسأل الله لك التوفيق والسداد، لكن يا أبو فيصل العمل الكبير هذا ما راح يكتمل إذا ما تم العمل بشكل أكبر على تقوية الفريق عناصريا بلاعب أجنبي سوبر في الوسط وعدد من اللاعبين المحليين لدكة الفري، هذا الموسم الأخير للإدارة ويهمنا كما يهمك الخروج ببطولة على الأقل“.

ورد عليه أنمار الحائلي: ”يعني وش أهم تسديد التزامات النادي إللي من 3 سنوات أحكي لكم فيها ولا تسديد مستحقات اللاعبين الموجودين لديك الآن ولا جلب لاعبين كل فترة انتقالات وتوريط النادي في ديون وبعدين بما أنه الكل تقريبًا متحمس على نهاية فترتنا ما في داعي الانتظار إلي وده يجي من الحين أفرش له الأرض ورد“.

كما كتب حساب باسم أصيل بن ناصر على تغريدة الحائلي: ”والله ياذي كلها ما تفيد جب صفقات ومحور زي الناس ولا توكل على الله برا النادي“.

ورد عليه أنمار الحائلي: ”أبشر حبيبي وبعدها تعال أنت وادفع ملايين من جيبك ووضح لنا العمل الإداري إلي بتقوم فيه وورينا اللعيبة السوبر طالما لا الإدارة وعملها ولا اللاعبين الموجودين عاجبينك ولا أقولك بما إننا كمجلس إدارة نكاد نملك 100% من أصوات الجمعية تعال من الحين وأنا أضمنلك أصواتنا بس تكفى تعال ودي أشوفك“.

وتعاقد الاتحاد مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، وضم أحمد شراحيلي، والمصري طارق حامد، وهيلدر كوستا بنظام الإعارة من ليدز يونايتد.

ومن المقرر أن يستهل الاتحاد مشواره في الدوري السعودي يوم الجمعة 26 أغسطس بمواجهة العدالة.

واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، خلف الهلال، الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي.