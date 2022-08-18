الشباب يوقع عقدا مع المهاجم الإسباني سانتي مينا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موافقة سانتي مينا لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني، على عرض نادي الشباب السعودي، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقود الانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

ووفقا للتقارير ومن أبرزها موندو ديبورتيفو، فإن سانتي مينا وقع عقدا مع نادي الشباب بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وهو في انتظار تجهيز التأشيرة للسفر إلى السعودية.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن مدرب الشباب فيسنتي مورينو، ولاعب الفريق الأرجنتيني إيفر بانيغا كان لهما دور كبير في إقناع سانتي بقبول عرض الشباب.

ويلعب سانتي مينا والبالغ من العمر 26 عاما، في مركز الهجوم لنادي سيلتا فيغو منذ 2019، قادما من نادي فالنسيا، كما يشارك المنتخب الإسباني منذ 2013.

وخاض اللاعب الإسباني مع سيلتا فيغو خلال الموسم الماضي 33 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 3 أخرى.

وتعاقد الشباب خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع المدرب الإسباني فيسينتي مورينو، كما تعاقد مع الحارس الياباني كيم سونغ جيو قادما من كاشيوا ريسول.