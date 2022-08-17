عبد الرحمن غريب يطلب الرحيل نهائيًا عن الأهلي.. ويتمنى تمثيل الهلال

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي طلب من إدارة النادي الخروج من الأهلي نهائيًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة إن لاعب الأهلي لديه رغبة جادة بمغادرة الفريق، رافضًا أي عروض لإعارته خاصة بعد هبوط الفريق، فقد تلقى الأهلي، خلال الفترة الماضية، العديد من العروض لاستعارة اللاعب خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن غريب لديه الرغبة بتمثيل نادي الهلال كخيار أول، كما يمكنه دراسة العروض الأخرى بعد خروجه من الأهلي.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن وكيل اللاعب أبلغ إدارة الأهلي أن ”غريب“ يرغب بمغادرة الأهلي بعد هبوطه لدوري يلو، حيث إنه لا يرغب بفقدان فرصته بمشاركة المنتخب السعودي، في كأس العالم 2022.

ورفضت إدارة الأهلي، في وقت سابق، انتقال غريب سواء بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي، لاستعادة مكانة الفريق مرة أخرى، والعودة سريعًا إلى دوري المحترفين.

وكشفت تقارير سابقة أن نادي النصر قدم عرضًا لغريب بالإضافة لعرضي ناديي الجزيرة الإماراتي، والريان القطري، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويلعب عبد الرحمن غريب في صفوف النادي الأهلي منذ 2017، وسجل اللاعب هدف التأهل أمام نادي باختاكور الأوزبكي لبطولة دوري أبطال آسيا 2018/2019.

وجدد لاعب الأهلي، البالغ من العمر 25 عامًا، عقده مع النادي الأهلي، في يناير الماضي، لمدة 3 سنوات حتى العام 2025.

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو، بالإضافة للاعبين ابراهيم الزبيدي قادمًا من الطائي، والمهاجم التونسي يوسف العبدلي، والأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي لاعب كاتوليكا الإكوادوري.

كما نجح الأهلي، خلال الفترة الماضية، بتجديد عقود كل من: هيثم عسيري، ومحمد المجحد، وعبدالباسط هندي، وزياد الجهني.

ويستعد الأهلي لبداية انطلاق دوري ”يلو“ بمواجهة القيصومة، في 24 أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ”الجوهرة المشعة“ .