تفاصيل تعاقد النصر السعودي مع جايسون دينايير

كشفت تقارير إيطالية، إن إدارة نادى النصر السعودي أتمت صفقة انتقال البلجيكي جايسون دينايير، حيث سيكون لاعبا بصفوف ”العالمي“ خلال الموسم المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، إن النصر أتم الاتفاق مع اللاعب بعقد لمدة عامين براتب سنوي بلغت قيمته 3.5 مليون يورو، متفوقا على عرضَي ناديي فالنسيا الإسباني، وتورينو الإيطالي.

🚨✅ DONE DEAL: Jason #Denayer will be a new #AlNasr player. 🇸🇦✍️

🤝 Total agreement reached with the 🇧🇪 centre-back: 2-year contract with salary set at €3,5M/season. #Valencia and #Torino beaten. 🐓⚽#Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/NM9mLFcsnu

