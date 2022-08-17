تفاصيل تعاقد النصر السعودي مع جايسون دينايير

كشفت تقارير إيطالية، إن إدارة نادى النصر السعودي أتمت صفقة انتقال البلجيكي جايسون دينايير، حيث سيكون لاعبا بصفوف ”العالمي“ خلال الموسم المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، إن النصر أتم الاتفاق مع اللاعب بعقد لمدة عامين براتب سنوي بلغت قيمته 3.5 مليون يورو، متفوقا على عرضَي ناديي فالنسيا الإسباني، وتورينو الإيطالي.

وكانت صحيفة ”الميدان الرياضي“ ذكرت في وقت سابق أن الفرنسي رودي غارسيا مدرب الفريق هو الذي استطاع النجاح في إقناع جايسون دينايير باللعب لصفوف النصر في الموسم المقبل.

وتلقى دينايير خلال الفترة عرضا من فالنسيا الإسباني، الذي كان قريبا منه، وفنربخشة التركي، بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، إلا أن راتب اللاعب المرتفع يظل عقبة أمام التعاقد معه، فلم تستطع الأندية دفع هذه الأموال.

ويذكر أن إدارة ‎النصر تعمل على الاكتفاء بصفقة أجنبية واحدة دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ تحسبا لتراكم مزيد من الديون بسبب سداد مبالغ لجوليانو وفيتوريا ونادي أتلانتا.

انتهى عقد جايسون ديناير، مع ناديه الفرنسي في 30 يونيو الماضي، الذي انضم إليه في 2018، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وتبلغ قيمته السوقية 14 مليون يورو.

يلعب ديناير في مركز الدفاع للفريق ويبلغ من العمر 27 عاما، وخلال فترته مع مانشستر سيتي أعير لعدة أندية أبرزها نادي سلتيك في 2014.

وأعير بعدها لغلطة سراي التركي في 2015 ولمدة موسم واحد، ثم أعير لسندرلاند الإنجليزي في 2016، قبل أن يعار لغلطة سراي مرة أخرى في 2017.

ونجحت إدارة النصر حتى الآن في التعاقد مع المدرب رودي غارسيا لقيادة الفريق الفنية في الموسم الجديد، وتعاقد أيضا مع الحارس ديفيد أوسبينا، إضافة إلى صفقة ضم المدافع جيسلان كونان قادما من نادي ريمس الفرنسي.

ومن المقرر أن يبدأ النصر برئاسة مسلي آل معمر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي، 2022/2023، بمواجهة نادي الوحدة، يوم 27 أغسطس الحالي.