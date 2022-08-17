تركي آل الشيخ يكشف لبرنامج "الشرينغيتو" خطط ألميريا في الميركاتو

أكد تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني أن فترة الانتقالات لم تنته بالنسبة لفريقه الصاعد حديثا لليغا الإسبانية، مؤكدا أنه سيبرم المزيد من الصفقات قبل نهاية الشهر الحالي.

وكانت أول مباراة في الدوري للميريا هذا الموسم بعد صعوده لليغا واحتلال المركز الأول في دوري الدرجة الثانية أمام ريال مدريد بطل دوري 2021/22، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر القاري.

وظهر ألميريا فريقا قويا وأعطى الانطباع بأنه سيقاتل هذا الموسم للبقاء في دوري الأضواء، لكن تركي آل الشيخ حذر من أن سوق الانتقالات لم ينته بعد، ويأمل في تعزيز صفوف الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات في 31 أغسطس/آب الحالي.

ويرجع ظهور تركي آل الشيخ في الكرة الإسبانية إلى ثلاث سنوات مضت وتحديدا في أغسطس/آب 2019، وذلك بعد بيع بيراميدز المصري الذي كان يملكه في الماضي ليشتري ألميريا الذي صعد لليغا خلال هذه الفترة القصيرة.

وقال آل الشيخ لبرنامج ”الشرينغيتو“ إنه استمتع بمباراة رائعة أمام ريال مدريد وأن الفريق لا يزال بحاجة لتعزيز صفوفه، علاوة على ذلك، ذكر أن لديه خمسة أو ستة لاعبين نجوم جاهزين للتعاقد معهم.

وأوضح تركي آل الشيخ أن هدف فريقه البقاء في الليغا، وسيتعزز هذا الهدف بالتعاقدات الجديدة؛ نظرا ”لأن سكان ألميريا يعرفون جيدا صعوبة الصعود، نظرا لأنهم كانوا في دوري الدرجة الثانية لمدة سبع سنوات“.

سيلعب ألميريا على ملعب إلتشي، يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية للدوري.

وكانت البداية محرجة لبطل أوروبا حين تقدم أصحاب الضيافة عبر البلجيكي لارغي رمزاني، وعانى فريق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى نجح لوكاس فاسكيز في إدراك التعادل بعد مرور ساعة، قبل أن يحسم النمساوي ديفيد ألابا الفوز من ركلة حرة متقنة قبل ربع ساعة من النهاية، ليحصد ريال مدريد أول ثلاث نقاط بالموسم الجديد.

وتمثل الرياضة أولوية في حياة تركي، المولود في 4 أغسطس/آب 1981 بالرياض، حيث كان يشغل منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وكان ينتمي للجنة الأولمبية السعودية، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، واتحاد الرياضات الإسلامية.

وتخرج مستشار الديوان الملكي السعودي بدرجة وزير، العام 2001، في تخصص العلوم الأمنية من كلية الملك فهد، وعمل في وزارة الداخلية حتى وصل إلى رتبة نقيب.

وفي يناير/كانون الثاني 2015 تم تعيينه مستشارا للديوان الملكي. في حزيران/يونيو 2017 ، تمت ترقيته بمرسوم ملكي إلى رتبة وزير.

وساهم آل الشيخ في تطوير الرياضة في المملكة العربية السعودية، حيث وقّع سلسلة اتفاقيات لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في بلاده، وليس فقط كرة القدم. كان جزءا من الاتفاقية الموقعة لاستضافة العديد من أحداث رياضة المصارعة الحرة للمحترفين WWE على الأراضي السعودية لمدة 10 سنوات.