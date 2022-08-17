أحمد الشيخي: عقوبات منتظرة على مسؤولين بنادي الهلال بسبب قضية محمد كنو

توقع القانوني أحمد الشيخي، أن تفرض لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات على مسؤولين بنادي الهلال، في حال تثبيت مركز التحكيم الرياضي قرارات غرفة فض المنازعات.

وكتب الشيخي عبر حسابه على تويتر: ”لجنة الاحتراف بصدد إصدار عقوبات على مسؤولين بالهلال بسبب قضية الكابتن كنو، وذلك في حالة تثبيت مركز التحكيم لقرارات غرفة فض المنازعات“.

وأضاف: ”ستشتمل العقوبات غرامات وإيقافات، وسيتاح للمتضررين الاستئناف مرةً أخرى أمام مركز التحكيم“.

وكانت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدرت مؤخرا قراراتها بمعاقبة الهلال وكنو، على خلفية توقيعه لناديين في آن واحد، إذ وقع للنصر بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، ثم عاد ووقع عقدًا جديدًا مع الأزرق.

”العالمي“ لم يعلن عن الصفقة رسميًا في يناير الماضي، لكنه فوجئ بإعلان الهلال تجديد عقد اللاعب عقب مفاوضات استمرت أشهرا بين الطرفين وخلافات حول الأمور المالية.

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– لجنة الاحتراف بصدد إصدار عقوبات على مسؤولين بـ #الهلال بسبب قضية الكابتن #كنو (وذلك في حالة تثبيت مركز التحكيم لقرارات غرفة فض المنازعات) – ستشتمل العقوبات على غرامات وإيقافات، وسيتاح للمتضررين الاستئناف مرةً أخرى أمام مركز التحكيم – بالتوفيق للسادة بالناديين وللاعب وللجنة pic.twitter.com/uVzZFRQ1qc — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) August 17, 2022

وبعد تحقيقات غرفة فض المنازعات، قررت حرمان الهلال من التعاقدات لفترتين، مع إيقاف كنو أربعة أشهر، وإلزامهما بدفع 27 مليون ريال للعالمي.

هذه القرارات كانت قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وهي الخطوة التي اتخذها ”الزعيم“ بالفعل، فيما طالب النصر بتغليظ العقوبات، ولم يصدر المركز قراراته بعد.

وطلب الهلال تنفيذ طلب التدابير الوقتية، لحين انتهاء مركز التحكيم من التحقيق في القضية، كي يتمكن كنو من المشاركة في المباريات وكي يتمكن النادي من إبرام صفقات جديدة، إلا أن طلبه تم رفضه.

الهلال كان قد أصدر مؤخرا بيانا رسميا استنكر خلاله إعلان مركز التحكيم عقد جلسة للاستماع لجميع الأطراف في قضية محمد كنو، وتقديم كل ما لديهم تمهيدا لإغلاق باب المرافعات وبدء المداولة للفصل في النزاع وإصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري.

ونوه مجلس الإدارة إلى أهمية التزام الحياد التام وعدالة الإجراءات والسرية وفقا لما نصت عليه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، مشددا على أنه لن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على حقوق النادي وفق الأنظمة.