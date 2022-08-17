جايسون دينايير يقترب من الانضمام لنادي النصر السعودي

كشف موقع ”mdfutbol“ أن المدافع البلجيكي جايسون دينايير، لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، اقترب بقوة من ارتداء قميص النصر السعودي، في الميركاتو الحالي، في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد دينايير مع ليون في 1 يوليو الماضي، ويحق للمدافع صاحب الـ27 عامًا التوقيع لأي نادٍ بالمجان.

ووفقا لما ذكره الموقع، فإن النجم البلجيكي يفضل عرض نادي النصر السعودي عن الانتقال إلى فالنسيا الإسباني، بسبب المدرب الفرنسي رودي غارسيا، الذي أشرف سابقا على تدريبه خلال توليه قيادة ليون الفرنسي، وهو ما ساهم في إقناعه بالقدوم للنصر بالرغم من وجود عروض أوروبية.

🚨🦇ÚLTIMA HORA: Jason Denayer jugará en Arabia 🇸🇦 😒 El Belga prefiere los billetes a jugar en Europa y pone rumbo al Al-Nasr 😍 Ahora mismo el @valenciacf prioriza salvo sorpresa, la llegada de Omar Alderete.#ValenciaCF #denayer #Transfers pic.twitter.com/kZSWOfyvnJ — MDFSomos (@MDFSomos) August 16, 2022

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن عرض الاتفاق بين النصر واللاعب يتضمن راتبا سنويا كبيرا، مع عقد مدته 3 سنوات.

وكانت إدارة النصر قد فاوضت جايسون دينايير قبل شهر ثم توقفت المفاوضات، لتعود من جديد هذا الأسبوع بطلب من غارسيا على الرغم من وجود موافقة من المدافع الأمريكي جون بروكس، إلا أن المدرب الفرنسي فضل جايسون.

ويرغب نادي النصر في التعاقد مع مدافع أجنبي جديد بديل للأرجنتيني فونيس موري الذي رحل عن صفوف العالمي بعد بيع عقد لنادي كروز أزول المكيسيكي، هذا الصيف.

وحال إتمام الصفقة ستكون الرابعة للنصر هذا الصيف بعد الحارس الكولمبي ديفيد أوسبينا والظهير الأيسر غسيلان كونان والمحور البرازيلي لويس غوستافو.

ويملك المدافع البلجيكي مسيرة جيدة، حيث خاض تجارب احترافية في أندية سيلتك الأسكتلندي ومانشستر سيتي الإنجليزي وغلطة سراي التركي، فيما كانت آخر محطاته مع ليون الفرنسي.

ومثل جاسيون المنتخب البلجيكي في 35 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

وانضم جايسون لصفوف ليون في عام 2018 وقد خاض معه 139 مباراة في جميع البطولات وسجل خلالها 8 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

وكان نادي النصر السعودي قد تعادل مع العربي بنتيجة 3-3، مساء الثلاثاء، في مباراة ودية على ملعب مرسول بارك، ضمن تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد 2022-2023.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت 27 أغسطس الجاري على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وأنهى النصر الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، لتتأكد مشاركته في كأس السوبر المحلي.