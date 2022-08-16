وليد الفراج يعود بـ3 تغريدات مثيرة للجدل

عاد الإعلامي السعودي وليد الفراج بثلاث تغريدات مثيرة للجدل عبر حسابه على موقع ”تويتر“.

وكتب وليد الفراج: ”الغباء لدى خصومك نعمة وفضل كبير من الله.. الحمد لله على نعمه الكثيرة“.

الغباء في خصومك نعمه وفضل كبير من الله .. الحمد لله على نعمه الكثيرة . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) August 16, 2022

وأضاف: ”الساحة الإعلامية الرياضية ازدحمت بكثير من الأسماء المغمورة التي لم تمارس أي تجربة ذات قيمة في مؤسسات إعلامية عريقة، ولا تملك مستوى ثقافيًا مقبولًا، شيء صعب أن يقول أحدهم لك: الزميل.. زميل مين يا عم؟“.

وتابع: ”من تتحقق راحته النفسية في ضرر منافسيه أكثر من إنجازاته الرياضية.. عليه معالجة هذه المشكلة التي يعاني منها، أعتقد والله أعلم أنها قد تكون عقدة نقص“.

الساحة الاعلامية الرياضية ازدحمت بكثير من الاسماء المغمورة التي لم تمارس اي تجربة ذات قيمة في مؤسسات اعلامية عريقة ولاتملك حتى مستوى ثقافي مقبول.

شيء صعب ان يقول احدهم لك .. الزميل .. زميل مين ياعم . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) August 15, 2022