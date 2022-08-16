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رياضة

وليد الفراج يعود بـ3 تغريدات مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 18:19 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2022 18:55 GMT

وليد الفراج يعود بـ3 تغريدات مثيرة للجدل

عاد الإعلامي السعودي وليد الفراج بثلاث تغريدات مثيرة للجدل عبر حسابه على موقع "تويتر". وكتب وليد الفراج: "الغباء لدى خصومك نعمة وفضل كبير من الله.. الحمد لله

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

عاد الإعلامي السعودي وليد الفراج بثلاث تغريدات مثيرة للجدل عبر حسابه على موقع ”تويتر“.

وكتب وليد الفراج: ”الغباء لدى خصومك نعمة وفضل كبير من الله.. الحمد لله على نعمه الكثيرة“.

وأضاف: ”الساحة الإعلامية الرياضية ازدحمت بكثير من الأسماء المغمورة التي لم تمارس أي تجربة ذات قيمة في مؤسسات إعلامية عريقة، ولا تملك مستوى ثقافيًا مقبولًا، شيء صعب أن يقول أحدهم لك: الزميل.. زميل مين يا عم؟“.

وتابع: ”من تتحقق راحته النفسية في ضرر منافسيه أكثر من إنجازاته الرياضية.. عليه معالجة هذه المشكلة التي يعاني منها، أعتقد والله أعلم أنها قد تكون عقدة نقص“.

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