النصر السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع إدواردو فارغاس

كشف موقع ”Torcedores“ أن نادي النصر السعودي قدم عرضا لفريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي للتعاقد مع التشيلي إدواردو فارغاس بنظام الإعارة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح الموقع أن ”اللاعب طلب زيادة راتبه من أجل الموافقة على عرض النصر“.

وأشار التقرير إلى أن نادي الاتحاد أيضا أبدى اهتماما بضم اللاعب، لكن الأمور لم تصل للمرحلة الرسمية.

وشدد التقرير على أن مسؤولي النصر أجروا استطلاعا للرأي لمعرفة موقف المهاجم لضمه للفريق هذا الموسم، إذ يريد ”العالمي“ إيجاد لاعب بديل يحل محل النجم الأوروغوياني جوناثان رودريغيز، الذي انتقل إلى أمريكا المكسيكي.

ووفقًا للتقرير أيضًا، فإن النصر على استعداد للحصول على خدمات إدواردو فارغاس حتى ديسمبر المقبل مع خيار الشراء في نهاية التعاقد.

ولعب فارغاس في أندية عالمية كبرى سابقة أبرزها: فالنسيا الإسباني، ونابولي الإيطالي، وهوفنهايم الألماني.

Atlético-MG recebe sondagem de clube da Arábia Saudita para empréstimo de Eduardo Vargas – /noticias/2022/08/atletico-mg-recebe-sondagem-de-clube-da-arabia-saudita-para-emprestimo-de-eduardo-vargas?share=twitter — Torcedores.com (@Torcedorescom) August 16, 2022

وكان النصر أنهى الموسم الأخير من الدوري السعودي للمحترفين (2021-22) في المركز الثالث برصيد 61 نقطة، ونجح في تحقيق 19 فوزا و4 تعادلات، مقابل تلقي 7 هزائم.

ويأمل محبو وعشاق العالمي في العودة للتتويج بالدوري السعودي، البطولة التي توج بها النصر 9 مرات في تاريخه، وهو ثاني أكثر الفرق تحقيقا للقب البطولة بعد الهلال صاحب الرقم القياسي في الفوز بها برصيد 18 مرة.

وقامت إدارة النصر، حتى الآن، بضم ديفيد أوسبينا حارس نابولي الإيطالي الأسبق في صفقة انتقال حر، وأيضا المدافع جيسلان كونان قادمًا من نادي ريمس الفرنسي في صفقة انتقال حر، وأيضا تعاقدت مع لويس غوستافو، قادمًا في صفقة انتقال حر من فنربخشة التركي.

وارتبط النصر ،أيضا، بمحاولة ضم المغربي عادل تاعرابت، لاعب بنفيكا البرتغالي، بطلب من المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

واستأنف النصر تدريباته، يوم الإثنين، بعد ختام معسكره الإعدادي الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية، وسيخوض الفريق مواجهتين وديتين، تحضيرًا لانطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن يواجه النصر في المباريات الودية كلًّا من فريق العربي الصاعد حديثًا لدوري يلو للدرجة الأولى، بالإضافة إلى فريق الرائد الذي يشارك في دوري المحترفين، مع إقامة المباراتين على ملعب مرسول بارك بالرياض.

يذكر أن النصر سيبدأ مشواره القادم في الدوري بمواجهة الوحدة على ملعب مرسول بارك، يوم الـ27 من أغسطس الحالي، وبعدها سيحل ضيفًا على التعاون في الجولة الثانية، قبل أن يستضيف ضمك في الجولة الثالثة، ويحل ضيفًا على الباطن في الجولة الرابعة، وبعدها سيتم إيقاف البطولة لمدة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي.