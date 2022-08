المغربي عادل تاعرابت قريب من نادي النصر السعودي بأوامر غارسيا

كشف الإعلامي الرياضي، نبيل الجلليت، على أن المغربي عادل تاعرابت، لاعب بنفيكا البرتغالي، اقترب من الانضمام لنادي النصر السعودي بطلب من المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وقال نبيل الجلليت، عبر حسابه على تويتر، يوم الإثنين، إن ”تاعرابت الذي أصبح خارج حسابات بنفيكا، سينضم إلى النصر السعودي، اللاعب المغربي سيواصل مسيرته بأوامر من رودي غارسيا لينضم للفريق السعودي على غرار مثل لويس جوستافو وديفيد أوسبينا“.

ويلعب تاعرابت في صفوف نادي بنفيكا البرتغالي منذ موسم 2016، وكان قد أعاره لنادي جنوى الإيطالي ومن قبله ميلان الإيطالي، كما لعب في صفوف كوينز بارك وفولهام وتوتنهام بإنجلترا، وانضم للأخير قادماً من صفوف نادي لانس الفرنسي.

وينتهي عقد اللاعب المغربي مع ناديه الحالي بنفيكا البرتغالي في 30 يونيو 2023، إلا أنّ مسؤولي ناديه يسعون لفك الارتباط به وتركه يرحل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، معتبرين أنهم ليسوا في حاجة لخدماته.

Indésirable au Benfica, Adel Taarabt (33 ans) devrait rejoindre Al-Nassr en Arabie Saoudite. Le Marocain continuerait sa carrière sous les ordres de Rudi Garcia tout comme Luiz Gustavo et David Ospina. #Maroc #Benfica #Nassr pic.twitter.com/poZpNkXDCX

وفي ظل السياسة الجديدة التي ينتهجها المدير الفني لنادي بنفيكا، الألماني روجر شميت، فإنه يريد التخلص من تسعة لاعبين قبل انطلاق الموسم المقبل، حتى يتسنى له تعزيز صفوفه.

وبحسب ما كشفته صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية، مؤخرا فإنّ تاعرابت، صاحب الـ33 عاماً، بات خارج حسابات مدرب نادي بنفيكا، لذلك سيكون مطالباً في الفترة المقبلة بالبحث عن ناد جديد للتعاقد معه.

ويستأنف النصر تدريباته اليوم الإثنين بعد ختام معسكره الإعدادي الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية، وسيخوض الفريق مواجهتين وديتين، تحضيراً لانطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

