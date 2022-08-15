براداريتش يضع النادي الأهلي السعودي في أزمة جديدة

كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي فيليب براداريتش، لاعب الأهلي السعودي، أصر على إكمال ما تبقى من عقده مع الفريق، أو تسليمه جميع حقوقه، مقابل فسخ العقد ومغادرة أسوار ”الراقي“.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، فإن ”براداريتش رفض التنازل عن حقوقه المالية“،

وأوضح التقرير، أن الإدارة أمام أزمة جديدة، لعدم وجود عروض تسوق ما تبقى من عقد اللاعب، التي تتسارع فيها من أجل التخلي عنه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًّا، بهدف التعاقد مع لاعب في مركز الدفاع، حسب المتطلبات التي حددها الأوروغوياني روبرت سيبولدي مدرب الفريق، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وسعت الإدارة للاجتماع مع اللاعب من أجل الوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، إلا أن براداريتش رفض رفضًا قاطعًا التسوية، حيث تسعى الإدارة إلى إيجاد عرض مناسب لانتقاله.

وتعاقد الأهلي مع براداريتش الصيف الماضي قادما من نادي كالياري الإيطالي بعقد يمتد لمدة عامين، بعد موسم مميز قدمه مع فريق العين العام قبل الماضي.

وكان تقارير سابقة أشارت إلى أن براداريتش على أعتاب مغادرة الأهلي هذا الصيف، وبات قريبًا من العودة إلى إيطاليا من بوابة نادي ساليرنيتانا.

وكان براداريتش شارك مع زملائه لاعبي الفريق في المعسكر الاستعدادي لانطلاق منافسات ”دوري يلو“، الذي أقيم في تركيا.

وخاض ”الراقي“ معسكرا تحضيريا في تركيا بين الـ22 من يوليو، والـ9 من أغسطس الجاري، ثم عاد إلى جدة في اليوم التالي لنهاية المعسكر حيث حصل على يومين للراحة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصحبة فريقي الفيصلي والحزم.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بالثلاثية: الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر، في موسم واحد عام 2016.

وسيلعب ”الراقي“ أولى مبارياته بدوري يلو يوم الـ24 من أغسطس الجاري بمواجهة فريق القيصومة، في جدة.