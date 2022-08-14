اتحاد الكرة العراقي ينفي نقل بطولة "خليجي 25" إلى الكويت

نفى اتحاد الكرة العراقي الأنباء التي أشارت إلى نقل بطولة ”خليجي 25“ التي تستضيفها مدينة البصرة مطلع العام المقبل، إلى دولة الكويت.

وقال الاتحاد العراقي في بيان رسمي، يوم الأحد: ”يفند الاتحاد العراقيّ لكرة القدم الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن نقل مُنافساتِ بطولة خليجي 25 التي تستضيفها مدينة البصرة مَطلع العام المُقبل“.

وأضاف البيان: ”يود الاتحاد توضيح أن زيارة اللجنة التفقُّديّة إلى دولةِ الكويت اليوم الأحد هي زيارة روتينية وهي حسب توجيهات المكتب التنفيذي التي تنص على زيارة الدولة التي ستستضيف البطولة المقبلة والدولة البديلة“.

وقد نفَى اتحاد كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم الأنباءَ التي أثيرت في بعضِ وسائل الإعلام من أن النسخة الـ(25) المقبلة التي ستقام مطلع العام المقبل في البصرة ستنقل إلى دولة الكويت في مناسبة سابقة، وأن اتحاد كأس الخليج يعد تلك الزيارة لمعرفة جاهزية البلد البديل ولا تخرج أكثر من هذا النطاق.

وكانت وكالة الأنباء العراقية، قد أشارت مؤخرا إلى أن الحكومة المحلية في البصرة ونواب المحافظة أبدوا اعتراضهم الشديد ورفضهم القاطع لقــرار مجلس الـــوزراء تحويل مخصصاتها المالية الخاصة بخطة مشاريع المحافظة إلى بطولة ”خليجي 25“ المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2023، مطالبين بتمويل البطولة مركزياً وليس على حساب استحقاق أهالي البصرة.

وتُقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير من العام المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، في مدينة البصرة العراقية.

وضغطت بعض الاتحادات الخليجية باتجاه التأجيل إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، قد بدأ في اتخاذ الخطوات الرسمية، للتأكد من جاهزية استقبال البصرة للمحفل الخليجي.

اللجنة التفقدية لـ #خليجي_25 تزور الكويت#AGCFF pic.twitter.com/mbyGQdyBOM — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) August 14, 2022

وبدأت تلك الخطوات من وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي وصل إلى البصرة خلال وقت سابق، لتفقد المنشآت الخاصة بالبطولة، قبل اعتماد إقامة البطولة هناك.

يُذكر أن المنتخب البحريني نجح في الفوز ببطولة كأس الخليج العربي ”خليجي 24“ للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية.

وتُقام كأس الخليج مرةً كل عامين، وأقيمت أول نسخة منها بالبحرين عام 1970 والأخيرة في قطر عام 2019، وتعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، و 2 لكل من عُمان والإمارات، ولقب للبحرين في 2019.

ويشارك في كأس الخليج 8 منتخبات، وهي: السعودية، الإمارات، قطر، العراق، عمان، البحرين، اليمن، والكويت.