سبب استقالة حامد البلوي من نادي الاتحاد السعودي

أعلن حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، الرحيل عن منصبه بشكل رسمي، دون إبداء أسباب وراء اتخاذه هذا القرار.

وقال البلوي عبر حسابه على تويتر، يوم السبت ”مع نهاية المعسكر التحضيري أكون أنهيت مهمتي مع الفريق“.

وأضاف ”أشكر مجلس الإدارة برئاسة أخي الأستاذ أنمار وجميع الأعضاء، والشكر موصول للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين اللذين عملنا فيهما جميعا لإسعاد الجماهير الاتحادية الوفية“.

مع نهاية المعسكر التحضيري اكون قد انهيت مهمتي مع الفريق.

اشكر مجلس الادارة برئاسة اخي الاستاذ انمار وكافة الاعضاء والشكر موصول للاجهزة الفنية والادارية والطبية واللاعبين على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها جميعا لاسعاد الجماهير الاتحادية الوفية. pic.twitter.com/ndiTAprt4z — حامد البلوي (@hamed4848) August 13, 2022

ووجه نادي الاتحاد السعودي الشكر لمديره التنفيذي على الفترة التي قضاها في النادي من خلال بيان رسمي عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

📝| شكراً حامد البلوي pic.twitter.com/bfzfcxIunp — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 13, 2022

ولم يذكر نادي الاتحاد سبب رحيل البلوي، لكن التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية السعودية ربما تكون سببا مباشرة في رحيل المدير التنفيذي الموقوف فعليا من قبل لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان من بين قرارات لجنة الاحتراف في قضية تسجيلات عبدالرزاق حمدالله إيقاف المدير التنفيذي لنادي الاتحاد بعدما ثبت تفاوضه مع حمدالله خلال فترة عقد اللاعب المحمية مع نادي النصر السعودي.

الاستقالات الاتحادية للمتهمين في القضية الحدث .

اختصرت الكثير من الحبر في استئناف الاتحاد على قرارات الاحتراف

.

الابتعاد قبل الاستئناف دليل إدانة جديد

و دليل على موقف واستقلالية و مبادئ #النصر

الرابح الاكبر حتى الآن هو الاتحاد الكيان

✔️القرارات مخففة

✔️والمتهمين خرجوا من الكيان — مبارك الشهري (@Mubark_m9) August 13, 2022

ووجه إعلاميون منتمون لنادي الاتحاد الشكر لحامد البلوي على الفترة التي قضاها في النادي مؤكدين دوره الكبير منذ قدومه والفريق ينافس على الهبوط حتى رحيله والفريق منافس قوي على لقب الدوري السعودي.

وعلق الإعلامي المنتمي لنادي النصر مبارك الشهر بعد استقالة البلوي ”الاستقالات الاتحادية للمتهمين في القضية الحدث .اختصرت الكثير من الحبر في استئناف الاتحاد على قرارات الاحتراف، الابتعاد قبل الاستئناف دليل إدانة جديد

ودليل على موقف واستقلالية ومبادئ النصر

الرابح الأكبر حتى الآن هو الاتحاد الكيان، القرارات مخففة

والمتهمون خرجوا من الكيان“.

وغرد الإعلامي الاتحادي محمد البكيري ”وداعا أيها الرجل الشجاع، كفيت ووفيت“.

وعلق الإعلامي الاتحادي هتان النجار ”بيض الله وجهك وما قصرت تحملت الكثير من أجل الاتحاد ولا يلام المرء بعد اجتهاده، النقلة الكبيرة التي شهدها الفريق كانت نتاج عمل غير عادي قدمته مع الإدارة كان ينقصه البطولات“.

وأتم ”أتمنى التوفيق للإدارة في إيجاد البديل المناسب لمواصلة المسيرة نحو الإنجازات“.