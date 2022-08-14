نادي الاتحاد السعودي يبحث عن ضم بديل لفهد المولد

كشفت صحيفة ”الشرق الأوسط“ عن سعي إدارة نادي الاتحاد السعودي لضم جناح مهاجم محلي لتعزيز صفوف الفريق، في ظل الإيقاف الذي طال فهد المولد لموسم ونصف الموسم وابتعاده عن حسابات ”العميد“ خلال الفترة الحالية مع انتهاء ارتباطه التعاقدي وعدم التجديد له.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات النادي جاءت بناء على طلب من المدرب البرتغالي نونو سانتو، في الوقت الذي سيغيب فيه كذلك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بداعي الإيقاف الذي طاله من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، في ما عرف باسم ”قضية التسجيلات“.

وأوضحت الصحيفة أن محمد الصيعري، مهاجم فريق الفيصلي، يقترب من الاتحاد، حيث تشير الأنباء إلى أن هناك توافقاً مبدئياً مع اختلاف بسيط على بعض بنود العقد، وينتظر أن يتم حسم أمر التعاقد أو صرف النظر خلال الساعات المقبلة.

بـ3 رسائل عبر "سناب شات".. هل يلمح فهد المولد لرحيله عن نادي الاتحاد السعودي؟ https://t.co/TIOK8jR1p4 pic.twitter.com/nKL57gqLg7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2022

وتستهدف إدارة الاتحاد تدعيم الفريق بلاعبين محليين، عقب اكتمال عدد الأجانب بالفريق بعد تعاقدها مع البرتغالي كوستا والمصري طارق حامد، في الوقت الذي يوجد فيه بقائمة الفريق 6 محترفين، يتقدمهم الحارس البرازيلي غروهي ومواطنوه روماينيو وهنريكي وكورونادو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله والمصري أحمد حجازي.

وكان فهد المولد قد قام مؤخرا بإزالة اسم نادي الاتحاد من التعريف الخاص به عبر موقع ”تويتر“، حيث اكتفى بالإبقاء على أنه لاعب في المنتخب السعودي فقط، ما يؤكد انتهاء علاقته بالعميد بشكل رسمي.

كما أزال فهد المولد صورته الشخصية بقميص الاتحاد من حسابه على “تويتر”، وقام باستبدالها بأخرى يرتدي فيها قميص المنتخب السعودي.

وأصبح المولد خارج قائمة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهله، وغاب عن الاتحاد في الجولات الحاسمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون المولد لاعبًا حرًا بعد انتهاء فترة إيقافه، ويحق له التعاقد مع أي ناد دون الرجوع لإدارة الاتحاد.

ويقضي فهد المولد حاليًا عقوبة الإيقاف 18 شهرًا، بقرار من اللجنة السعودية للمراقبة على المنشطات، منذ مايو الماضي، بعد ثبوت تناوله مواد محظورة.

ويحرص اللاعب بين الحين والآخر على نشر مقاطع مصورة أو صور له وهو يؤدي تدريبات بدنية للحفاظ على لياقته.

يذكر أن المولد بدأ مسيرته بشباب الاتحاد في 2011، وخاض فترة إعارة قصيرة مع ليفانتي بالدوري الإسباني في يناير 2018 قبل العودة في يونيو من نفس العام، لتنتهي رحلته بشكل كامل مع ”العميد“ هذا الصيف.