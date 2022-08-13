رسميًا.. حامد البلوي يغادر نادي الاتحاد السعودي

أعلن حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، الرحيل عن منصبه بشكل رسمي، دون إبداء أسباب وراء اتخاذه هذا القرار.

وقال البلوي عبر حسابه على تويتر، يوم السبت: ”مع نهاية المعسكر التحضيري أكون قد أنهيت مهمتي مع الفريق“.

وأضاف: ”أشكر مجلس الإدارة برئاسة أخي الأستاذ أنمار وكافة الأعضاء والشكر موصول للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها جميعا لإسعاد الجماهير الاتحادية الوفية“.

وكانت لجنة الاحتراف أصدرت عدة قرارات، مؤخرا كان أبرزها إيقاف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد لمدة 4 أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال ، وإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

مع نهاية المعسكر التحضيري اكون قد انهيت مهمتي مع الفريق.

اشكر مجلس الادارة برئاسة اخي الاستاذ انمار وكافة الاعضاء والشكر موصول للاجهزة الفنية والادارية والطبية واللاعبين على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها جميعا لاسعاد الجماهير الاتحادية الوفية. pic.twitter.com/ndiTAprt4z — حامد البلوي (@hamed4848) August 13, 2022

كما تقرر إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 3 أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)وحرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة ابتداءً من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها500 ألف ريال.

وأصدر نادي الاتحاد السعودي بعد ذلك بيانًا رسميًا توعد خلاله بملاحقة المتسببين في ضرره جنائيًا ورياضيًا خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية تعرضه وإدارييه، حامد البلوي ومشعل السعيد، ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله لعقوبات بالغة بسبب شكوى النصر ضدهم.

النصر كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد والبلوي والسعيد بتهمة تحريض حمدالله على التمرد وفسخ عقده مع النادي للانضمام للعميد، واشتكت المهاجم المغربي للتفاوض مع نادٍ آخر خلال مدة سريان عقده مع النادي، وقد أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قراراتها أخيرًا في القضية المثارة منذ إبريل الماضي وهي قرارات قابلة للاستئناف بالطبع.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري السعودي، للموسم الجديد 2022 – 2023، يوم 25 أغسطس الجاري.

ويخوض نادي الاتحاد أولى مواجهاته أمام العدالة، الجمعة 26 أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

فيما يستضيف الاتفاق السبت 3 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثانية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة في جدة.