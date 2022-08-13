قضية محمد كنو.. الهلال يبدي استغرابه من بيان مركز التحكيم.. ومسلي آل معمر يرد

أصدر نادي الهلال السعودي بيانا رسميا يبدي فيه استغرابه من البيان الذي أصدره مركز التحكيم الرياضي يوم الجمعة، بشأن قضية محمد كنو، لاعب الفريق.

وقال بيان الهلال، إن ما أصدره مركز التحكيم يخالف المادة (9/19) من القواعد الإجرائية للمركز التي نصت على أنه يحظر على الوسط المحكم أن يتناول كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنازعة منظورة أمام المركز أو صدر فيها حكم التحكيم إلى أن يتم نشره، إلا أن المركز خالف ذلك بإصدار بيان من هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع الماثل أمامها.

وشدد مجلس الإدارة على أن من المآخذ التي اعترض عليها النادي على قرار غرفة فض المنازعات في القضية عينها، تأثر الجهة المصدرة للعقوبة بالضغوط الإعلامية التي أنتجت قرارا مجحفا بحق النادي، وبيان مركز التحكيم الرياضي المشار إليه يؤكد استمرار هذا التأثير على قرار المركز من خلال استقاء معلومات من أطراف خارجية لا علاقة لهم بأطراف المنازعة.

وأكد مجلس إدارة الهلال على التزام الحياد التام وعدالة الإجراءات السرية، وفقا لما نصت عليه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، مشددا على أنه لن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على حقوق النادي وفق الأنظمة.

وكان مركز التحكيم السعودي قد أصدر إيضاحًا بخصوص قضية اللاعب محمد كنو، مؤكدًا أن المركز يحرص على حفظ جميع حقوق أطراف المشكلة جميعها، وأن القرار سيصدر بموعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

وذكر بيان المركز: ”إشارة إلى ما يتم تداوله حول التأخر في إصدار قرار الفصل بقضية ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد كنو، تود هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكد أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم، إذ إن تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية“.

وتابع: ”تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية، وقد حددت هيئة التحكيم موعدًا لعقد جلسة الاستماع للأطراف وذلك لتقديم كل ما لديهم، تمهيدًا لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل في النزاع وإصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي“.

رد مسلي آل معمر

من جانبه، رد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر على ما كتبه الهلال في بيانه بشكل غير مباشر، قائلا عبر حسابه على تويتر: ”لاعبنا من 1-7-2022 إلى 30-6-2025 بعقد رسمي موثق في لجنة الاحتراف، يوقعون معه على الهواء ثم يستغربون تطبيق القانون!، عجب عجاب!“.

لاعبنا من ١-٧-٢٠٢٢ إلى ٣٠-٦-٢٠٢٥ بعقد رسمي موثق في لجنة الإحتراف. يوقعون معه على الهواء ..ثم يستغربون تطبيق القانون! عجب عجاب! — مسلّي آل معمر (@musalli9) August 13, 2022

وكانت غرفة فض المنازعات، قد أصدرت قرارًا رسميًا في مايو الماضي، بإيقاف محمد كنو لمدة 4 شهور من خوض أي مباراة رسمية، فضلًا عن منع الهلال من القيد لفترتي تسجيل (صيف 2021 وشتاء 2022)، مع إلزام كنو والهلال بسداد مبلغ 27 مليون ريال إلى نادي النصر.

جاء ذلك على خلفية الشكوى المقدمة من نادي النصر، بداعي قيام كنو بفسخ عقده مع النصر وتجديد عقده مع الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتطالب إدارة العالمي بقيمة الشرط الجزائي في العقد مع اللاعب.

وقدم نادي الهلال استئنافًا لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار فض المنازعات، في ظل منع النادي من قيد الصفقات الجديدة، مع اقتراب إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في 31 أغسطس الجاري.