رودي غارسيا مدرب نادي النصر يطلب تجديد عقد عبدالمجيد الصليهم.. وشباب الأهلي دبي يريد ماشاريبوف

كشفت صحيفة ”الميدان الرياضي“ أن الفرنسي ‎رودي غارسيا مدرب نادي النصر السعودي أبلغ إدارة الفريق بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات تمديد عقد ‎عبدالمجيد الصليهم لاعب النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة إن المدرب الفرنسي طالب إدارة النصر بتجديد عقد عبدالمجيد الصليهم لمدة 3 سنوات لضمان استقرار الفريق الفترة القادمة.

وانتقل الصليهم صاحب الـ28 عاما، والذي يلعب في مركز الوسط، لنادي النصر في 2020، لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر من نادي الشباب السعودي.

وبدأ اللاعب السعودي مسيرته الكروية مع نادي الشباب في المراحل السنية حتى وصل للفريق الأول عام 2013 ومثّل الفريق بشكل أساسي، قبل أن يعار إلى رايو فاليكانو في 2018.

وفي نفس السياق كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي شباب الأهلي دبي قدمت عرضا رسميا لنادي النصر للتعاقد مع الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ‎النصر ستناقش عرض النادي الإماراتي مع رودي غارسيا مدرب الفريق على أن يتم الرد على العرض بعد أيام، حيث إن هناك احتمالية لرحيل اللاعب الأوزبكي، وتعويضه بلاعب أجنبي آخر، بالإضافة الى التعاقد مع مدافع.

ويلعب ماشاريبوف البالغ من العمر 28 عاما، في مركز وسط الفريق، وانضم لنادي النصر في 2021، وأعير لنادي لشباب الأهلي دبي في نفس العام.

وبدأ ماشاريبوف مسيرته الكروية في 2013 مع نادي باختاكور طشقند الأوزبكي، ثم أعير إلى لوكوموتيف طشقند في 2017.

وأتم النصر خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات فتعاقد مع المدرب رودي غارسيا، وأيضا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة لضم المدافع جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس غوستافو.

ومن المقرر أن يبدأ النصر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة نادي الوحدة يوم 27 أغسطس الحالي.