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رياضة

نادي الاتحاد يطلب حكاما أجانب لأول مباراتين في الدوري السعودي
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2022 7:54 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2022 8:20 GMT

نادي الاتحاد يطلب حكاما أجانب لأول مباراتين في الدوري السعودي

أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن إدارة نادي الاتحاد طلبت تعيين حكام أجانب لإدارة أول مباراتين له في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد. وأوضحت الصحيفة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت صحيفة ”الرياضية“ السعودية بأن إدارة نادي الاتحاد طلبت تعيين حكام أجانب لإدارة أول مباراتين له في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الاتحاد خاطبت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بطلب طواقم تحكيمية لأول مباراتين أمام العدالة والاتفاق في الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي للموسم 2022/2023.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت استمرار السماح للأندية بالاستعانة بالحكم الأجنبي دون سقف محدد.

وأشارت ”الرياضية“ إلى أن طلب الاتحاد شمل حكام تقنية الفيديو ”VAR“، إضافة إلى بقية الطاقم التحكيمي.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد، وصيف الموسم الماضي، مع العدالة، يوم الجمعة 26 أغسطس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ثم يستضيف الاتفاق يوم السبت 3 سبتمبر المقبل، في الجولة الثانية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة المشعة“ في جدة.

واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 65 نقطة من 30 مباراة، في حين نال الهلال اللقب، في الجولة الأخيرة، بعدما حصد 67 نقطة، لينال اللقب للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه.

ويعود آخر تتويج للاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين إلى موسم 2008/2009، وهو أول موسم احترافي في المسابقة.

وتعاقد الاتحاد هذا الصيف مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، وضم أحمد محمد شراحيلي، وطارق حامد، وهيلدر كوستا.

وتأهل الاتحاد إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد الذي سيشهد مشاركة 4 فرق هي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء.

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