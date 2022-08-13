نادي الاتحاد يطلب حكاما أجانب لأول مباراتين في الدوري السعودي

أفادت صحيفة ”الرياضية“ السعودية بأن إدارة نادي الاتحاد طلبت تعيين حكام أجانب لإدارة أول مباراتين له في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الاتحاد خاطبت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بطلب طواقم تحكيمية لأول مباراتين أمام العدالة والاتفاق في الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي للموسم 2022/2023.

كم مباراة سيغيبها عبدالرزاق حمدالله عن الاتحاد بسبب الإيقاف؟ https://t.co/YIUwG7BlqQ pic.twitter.com/vrsobprqCj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2022

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت استمرار السماح للأندية بالاستعانة بالحكم الأجنبي دون سقف محدد.

وأشارت ”الرياضية“ إلى أن طلب الاتحاد شمل حكام تقنية الفيديو ”VAR“، إضافة إلى بقية الطاقم التحكيمي.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد، وصيف الموسم الماضي، مع العدالة، يوم الجمعة 26 أغسطس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ثم يستضيف الاتفاق يوم السبت 3 سبتمبر المقبل، في الجولة الثانية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة المشعة“ في جدة.

واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 65 نقطة من 30 مباراة، في حين نال الهلال اللقب، في الجولة الأخيرة، بعدما حصد 67 نقطة، لينال اللقب للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه.

الهلال يطلب حكامًا أجانب لكل مباريات الدوري السعودي على أرضه https://t.co/vsnhPEChay pic.twitter.com/up5dMK9qtk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2022

ويعود آخر تتويج للاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين إلى موسم 2008/2009، وهو أول موسم احترافي في المسابقة.

وتعاقد الاتحاد هذا الصيف مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، وضم أحمد محمد شراحيلي، وطارق حامد، وهيلدر كوستا.

وتأهل الاتحاد إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد الذي سيشهد مشاركة 4 فرق هي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء.