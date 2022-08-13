هل يكون نجم الهلال السعودي بديلا لويليان في كورنثيانز؟

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن كورنثيانز البرازيلي وضع ميشيل دي أوليفيرا مهاجم الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين ضمن أولوياته للتعاقد معه خلفا لويليان الذي فسخ عقده مع النادي بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

وقال المهاجم البرازيلي ويليان لاعب آرسنال وتشيلسي السابق إنه رحل عن كورنثيانز بعد تلقيه تهديدات بالقتل وذلك بعد انضمامه للنادي في صفقة مجانية الصيف الماضي.

تهديد بالقتل يُجبر ويليان مهاجم تشيلسي السابق على فسخ عقده مع كورنثيانز https://t.co/Ts5naSZcpq pic.twitter.com/zEqCSthhvQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ويليان البالغ من العمر 34 عاما سينضم إلى صفوف فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض ويليان لهجوم من بعض الجماهير بسبب أدائه السيئ في الملعب، حيث خرج كورنثيانز من بطولتين مهمتين في الأسابيع الأخيرة رغم احتلاله المركز الثاني في الدوري البرازيلي.

وقال كورنثيانز في بيان: ”وافق كورنثيانز على فسخ عقد اللاعب. زعم ويليان وجود مشاكل خاصة وعائلية وأبدى رغبته في مغادرة البرازيل. يأسف كورنثيانز لهذا الموقف لكنه يحترم قرار اللاعب“.

وقال موقع ”UOL Esporte“ البرازيلي إن رحيل ويليان دفع كورنثيانز ليتحرك سريعا في فترة الانتقالات للبحث عن مهاجم جاهز للعب لذلك فكر في ميشيل دي أوليفيرا لاعب فلامنغو السابق والهلال السعودي الحالي.

وأضاف الموقع أن التعاقد مع ميشيل سيكون صعبا نظرا لأن راتبه مع بطل آسيا مرتفع، ولن يقبل الهلال سوى ببيعه وتعويض المبلغ الذي دفعه للتعاقد معه في يناير/كانون الثاني الماضي.

الاتحاد والنصر يفاوضان علي البليهي لاعب الهلال https://t.co/TKir8P7JFp pic.twitter.com/tqw25M12Me — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

ودفع الهلال 8.5 مليون دولار أمريكي في يناير/كانون الثاني الماضي (45.5 مليون ريال برازيلي في ذلك الوقت) للتعاقد مع ميشيل دي أوليفيرا.

ويتعامل كورنثيانز مع سيناريو التعاقد مع ميشيل البالغ من العمر 26 عاما بحذر شديد، ويبحث عن بدائل أخرى لكنه يحتفظ بها في الوقت الحالي طي الكتمان.

وهناك حاجة ملحة لمنح المدير الفني فيتور بيريرا بديلا لويليان، لكن خيارات كورنثيانز محدودة بالوقت نظرا لأن فترة الانتقالات في الدوري البرازيلي ستنتهي يوم الإثنين 15 أغسطس/آب الحالي، وأيضًا بالمال، لأنه يعطي الأولوية للاعبين المعارين أو الذين يمكنهم التفاوض على إنهاء عقدهم مع ناديهم الحالي.

ويستهدف كورنثيانز إعادة تخصيص نفقات راتب ويليان للتعاقد مع لاعب بديل وجديد يكون جاهزا للانضمام للفريق والانسجام مع الدوري البرازيلي على الفور.

وسجل ميشيل هدفين مع الهلال في الدوري الموسم الماضي ساهم بهما في احتفاظ ”الزعيم“ بلقب المسابقة المحلية على حساب الاتحاد.