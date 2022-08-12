الهلال السعودي يمدد عقد أندريه كاريلو لعام إضافي

أعلن نادي الهلال السعودي عن تمديد عقد لاعبه البيروفي أندريه كاريلو، ليستمر اللاعب مع الفريق الأزرق خلال الفترة المقبلة.

وأصدر نادي الهلال بيانًا رسميًا لأعن من خلاله تمديد عقد كاريلو لمدة عام آخر، لينتهي عقده مع الفريق بنهاية موسم 2024.

وانضم كاريلو إلى الهلال مطلع موسم 2018-2019.

وتوّج كاريلو مع الهلال بثلاثة ألقاب للدوري ونسختين من دوري أبطال آسيا والسوبر السعودي، ولقب وحيد لكأس الملك.

ولعب المهاجم البيروفي مع الهلال 137 مباراة، وأحرز 26 هدفًا ومرر 23 تمريرة حاسمة لزملائه.

واختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي معسكره التحضيري للموسم الجديد باكتساح نظيره نوتنغهام فورست الإنجليزي بنتيجة 6-1 وديًا، اليوم الجمعة.

يذكر أن الهلال سبق وأن حقق الفوز بهدفين لهدف في مباراة ودية أمام ألميريا الإسباني.

وسيلعب الهلال مباراة ودية أخرى يوم 16 أغسطس الجاري أمام الشعلة، ثم يختتم ودياته أمام الباطن يوم الجمعة 19 من نفس الشهر.

ويفتتح الهلال مبارياته في الدوري السعودي يوم 25 أغسطس أمام الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.