الهلال يكتسح نوتنغهام الإنجليزي بسداسية في ختام معسكره التحضيري

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي معسكره التحضيري للموسم الجديد باكتساح نظيره نوتنغهام فورست الإنجليزي بنتيجة 6-1 وديًا.

وخلال اللقاء الذي أقيم على ملعب سانت جورجس بارك بمدينة بورتون، تقدم نوتنغهام فوريست بالهدف الأول في الدقيقة 15، قبل أن يدرك الهلال التعادل عبر مهاجمه المالي موسى ماريغا عند الدقيقة 36.

وأضاف الأرجنتيني لوسيانو فييتو الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 43، وفي الوقت البدل الضائع عزز سالم الدوسري تقدم الأزرق بالهدف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني سجل سالم الدوسري الهدف الثاني له والرابع لفريقه، قبل أن يضيف ماريغا كذلك هدفه الثاني والخامس للزعيم.

واختتم المهاجم الشاب عبد الله رديف مهرجان أهداف فريقه بتسجيل الهدف السادس.

واختتم الهلال معسكره بهذه المباراة الودية، وستعود بعثة الفريق للعاصمة الرياض.

ووفقًا لبيان نادي الهلال فسيحظى اللاعبون براحة من التدريبات يوم الأحد، على أن تستأنف يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن الهلال سبق وأن حقق الفوز بهدفين لهدف في مباراة ودية أمام ألميريا الإسباني.

وسيلعب الهلال مباراة ودية أخرى يوم 16 أغسطس الجاري أمام الشعلة، ثم يختتم ودياته أمام الباطن يوم الجمعة 19 من نفس الشهر.

ويفتتح الهلال مبارياته في الدوري السعودي يوم 25 أغسطس أمام الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.