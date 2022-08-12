رودى غارسيا يعطي إدارة نادي النصر الضوء الأخضر لبيع عبدالفتاح عسيري

كشفت صحيفة ”الميدان الرياضى“ أن الفرنسي رودي غارسيا مدرب ‎النصر السعودي أعطى إدارة النادى حرية التصرف بعقد لاعب الفريق ‎عبدالفتاح عسيري سواء ببيعه أو إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة إن المدرب الفرنسي وافق على رحيل عسيري، في ظل تلقيه عدة عروض لإعارته لموسم واحد لكن راتب اللاعب المرتفع يجعل إتمام رحيله أمرا صعبا.

كانت بداية عبدالفتاح عسيري البالغ من العمر 28 عاما، في 2010 مع نادي حطين قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في 2011 وحتى 2016.

وانضم عسيري الذى يلعب في مركز وسط الفريق، لنادي النصر في صيف 2020، قادما من الأهلي السعودي عام 2016 ولمدة 4 مواسم.

وعقد النصر خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات فتعاقد مع المدرب رودي غارسيا، وايضا مع الحارس ديفيد اوسبينا، بالإضافة لضم المدافع جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

ومن المقرر أن يبدأ النصر برئاسة مسلي آل معمر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة نادى الوحدة يوم 27 أغسطس الحالي.

ويسعى نادى النصر، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل، حيث احتل المركز الثالث في منافسات الموسم الماضي، ويتأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي مع الهلال والاتحاد والفيحاء.