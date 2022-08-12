مركز التحكيم الرياضي السعودي يكشف سبب تأخر إصدار قرار الفصل بقضية محمد كنو بين الهلال والنصر

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي، بيانا رسميا، اليوم الجمعة، بخصوص قضية محمد كنو.

وقال المركز في بيانه: ”إشارة إلى ما يتم تداوله حول التأخر في إصدار قرار الفصل بقضية ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد كنو، تود هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكيد أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم، إذ إن تأخر البث في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية، حيث تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية“.

وأضاف: ”وفي الوقت ذاته فقد حددت هيئة التحكيم موعدا لعقد جلسة الاستماع للأطراف، وذلك لتقديم كل ما لديهم تمهيدا لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل في النزاع وإصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي“.

وفي مايو الماضي قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين.

كما قررت إيقاف محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليا ودوليا، 4 أشهر.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

وألزمت أيضا محمد كنو ونادي الهلال بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.