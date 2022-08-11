الهلال يطلب حكامًا أجانب لكل مباريات الدوري السعودي على أرضه

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال السعودي ينوي تقديم طلب لاتحاد القدم لاستقدام حكام أجانب لمبارياته التي تُجرى على أرضه، ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان جودة الأداء التحكيمي والحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على البطولة الكبرى.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد اجتمعت قبل أيام مع ممثلي الأندية، واستقرت في النهاية على السماح للأندية بالاستعانة بالحكم الأجنبي دون سقف محدد.

كما تم الاتفاق بإجماع الأندية على عدم السماح للنادي بإلغاء الطلب بعد تقديمه خلال المدة المحددة، فيما قلصت اللجنة شروط تقديم طلب للطاقم الأجنبي بحيث تكون قبل 14 يومًا على الأقل من موعد المباراة بدلا من 16 يوما، على أن يتم إيداع المبلغ المخصص عند الطلب.

ويستهل الهلال حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين عندما يحل ضيفًا، يوم الـ25 من الشهر الحالي، على نادي الخليج الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الأولى، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.

ويلتقي الهلال مع غريمه النصر في الجولة العاشرة يوم 25 ديسمبر كانون الأول في الرياض.

وتشهد الجولة 12 قمة تقليدية بين الهلال والاتحاد في جدة.

وحقق الهلال اللقب للعام الثالث على التوالي بعد نهاية مثيرة للموسم الماضي، رغم أنه كان يتأخر بفارق 16 نقطة عن الاتحاد.