عمر السومة: ما زلت مصدوما من هبوط الأهلي.. وسعيد بتواجدي بالعربي القطري

قال النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي المعار إلى العربي القطري، إنه مازال مصدومًا من هبوط الفريق الجدواي إلى دوري الدرجة الأولي السعودي، رغم مرور فترة على هذا الحدث.

وحسم العربي القمة الأولى بدوري نجوم قطر لكرة القدم هذا الموسم بالفوز 2-1 على الريان في استاد لوسيل، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2022، لينفرد بالصدارة في أول مشاركة لمهاجمه السوري عمر السومة اليوم الخميس.

وفي أول تصريحاته بعد الرحيل قال السومة وبسؤاله عن هبوط الأهلي: ”لا زلت أشعر بالصدمة من الذي حدث“.

وأضاف: ”على أي حال يجب أن أتأقلم مع ذلك إن شاء الله“.

من جهة أخرى أعرب السومة عن سعادته، بمشاركته الأولى مع فريقه الجديد العربي القطري، المنضم إليه قبل أيام.

وقال السومة في تصريحات بعد اللقاء: ”أتشرف بوجودي في الدوري القطري، وسعيد باللعب في ملعب لوسيل“.

وشارك السومة أساسيا في أول ظهور له مع العربي وكان بإمكانه هز الشباك في نهاية الشوط الأول لكن الحارس فهد يونس حرم هداف الأهلي السعودي السابق من الاحتفال بأول أهدافه.

وتصدى يونس لانفراد السومة في الدقيقة 40 ثم أنقذ تسديدة بعيدة المدى من النجم السوري قبل الاستراحة.

وأهدى حكم الفيديو ركلة جزاء للعربي بعد لمسة يد على ياسر حمد عرقلت تسديدة السومة، ونفذ الإيراني محمدي الركلة بنجاح في الدقيقة 64.

وقلص بولي الفارق للريان قبل 12 دقيقة من النهاية من متابعة لتمريرة عرضية ليحيي آمال فريقه في التعادل.

وأصبح العربي أول فريق يحقق ست نقاط في أول جولتين بالمسابقة بينما بات الريان الفريق الوحيد الذي تعرض لهزيمتين وتذيل الترتيب.