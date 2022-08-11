صحفية: فينسنت أبو بكر لاعب النصر يوافق على عرض الزمالك بشرط واحد فقط

كشفت صحيفة ”milliyet“ التركية عن أن الكاميروني فينسنت أبو بكر يقترب من مغادرة النصر وأنه سبب الأزمة المالية للفريق، حيث طلبت منه الإدارة البحث عن فريق جديد.

وقالت الصحيفة إن الزمالك المصري مستمر في التفاوض مع فينسنت أبو بكر، ولاعب النصر يدرس عرض النادي المصري بشرط دفع 5 ملايين دولار سنويا من النادي المصري.

وأشارت الصحيفة نقلا عن بعض المصادر المقربة من مرتضى منصور رئيس الزمالك أن الفريق المصرى يقترب من نهاية انتقال لاعبين أجنبيين، وأحد هذه الانتقالات هو فينسنت أبو بكر، ولكن إدارة الزمالك تطلب تخفيض أجره السنوي.

يذكر أن أبو بكر يتقاضى من النصر 5 ملايين دولار سنويا، وإذا دفع الزمالك هذا الراتب، فسيكون أبو بكر اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الكرة المصرية.

وينتهي عقد المهاجم الكاميروني، مع نادي النصر في يونيو 2024 الذي انضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.

وبدأ أبو بكر صاحب الـ30عاما، مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.

وتبلغ القيمة السوقية لأبو بكر 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وتوج اللاعب الكاميروني بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 برصيد 8 أهداف، وشارك النصر الموسم الماضي في بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويذكر أن إدارة ‎النصر تعمل على الاكتفاء بصفقة أجنبية واحدة دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحسبا لتراكم مزيد من الديون بسبب سداد مبالغ لجوليانو وفيتوريا ونادي أتلانتا التي تصل إلى 100 مليون.

وعقد النصر خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات فتعاقد مع المدرب رودي غارسيا، وأيضا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة لضم المدافع جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس غوستافو.

ومن المقرر أن يبدأ النصر برئاسة مسلي آل معمر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة نادي الوحدة يوم 27 أغسطس الحالي.