بعد رحيل عمر السومة.. روبرت سيبولدي مدرب الأهلي السعودي يطلب التعاقد مع مهاجم جديد

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن المدرب روبرت سيبولدي المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، طلب من إدارة الفريق التعاقد مع مهاجم أساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن سيبولدي طلب التعاقد مع مهاجم يعوض رحيل السوري عمر السومة، الذي تمت إعارته إلى نادي العربي القطري لمدة موسم.

عمر السومة ينشر فيديو مؤثر ليودع به جماهير النادي الأهلي السعودي (فيديو) https://t.co/pwrnul46DO pic.twitter.com/QNBEpXIx4G — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 9, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب الأهلي اجتمع مع إدارة الفريق، ويرى أن التونسي يوسف العبدلي، الذي تم التعاقد معه أخيرا، يعد مهاجما ثانيا ولاعب جناح، وليس مهاجما أساسيا يعتمد عليه في منافسات دوري ”يلو“.

وكان الأهلي تعاقد مع التونسي يوسف العبدلي لمدة موسمين، قادما من نادي الاتحاد المنستيري التونسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح سيبولدي خلال الاجتماع أن إضاعة الفرص في الموسم الماضي كانت سببا رئيسا في هبوط الفريق إلى دوري يلو، ولذلك دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مع عدد من الأسماء الهجومية للانضمام للفريق قبل بدء الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن المركز الإعلامي بالنادي الأهلي أعلن أمس الأربعاء قرارا بتعيين الخبير البلجيكي جان فان وينكل مستشارا فنيا للأهلي خلال المرحلة المقبلة.

ولم يُرض الأهلي الموسم الماضي طموح جماهيره وهبط إلى دوري الدرجة الأولى، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد32 نقطة فقط، واحتل المركز الـ15 في دوري المحترفين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع القيصومة يوم الأربعاء الـ24 من أغسطس الحالي في الجولة الأولى من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.