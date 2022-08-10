رودي غارسيا مدرب النصر يطلب التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس

كشف موقع ”footmercato“ الفرنسي أن نادي النصر السعودي يرغب في التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس اللاعب السابق لنادى أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وقال الموقع الفرنسي إن مدرب النصر رودي غارسيا هو الذي يتفاوض بنفسه مع غونزاليس لإحضاره لتدعيم مركز قلب الدفاع للموسم الجديد، واللاعب لم يقرر بعد.

يذكر أن إدارة ‎النصر تعمل على الاكتفاء بصفقة أجنبية واحدة دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحسبا لتراكم مزيد من الديون بسبب سداد مبالغ لجوليانو وفيتوريا ونادي أتلانتا.

وانتهى عقد اللاعب الحر مع نادي أولمبيك مارسيليا في أول أغسطس الجاري، الذى انضم إليه في 2020، قادما من نادي فياريال.

وبدأ ألفارو غونزاليس مسيرته الكروية في 2003 مع نادي رسينغ سانتاندر، ولعب أيضا لنادي ريال سرقسطة الإسباني لمدة موسمين.

وانتقل اللاعب الإسباني صاحب الـ32 عاما، للعب لنادي إسبانيول في 2014، قبل أن ينتقل لنادي فياريال الذي لعب في الفترة من 2016، وحتى 2020.

وتعاقد النصر في السوق الصيفي الحالي مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ولاعب الوسط البرازيلي لويس غوستافو، والمدافع الإيفواري غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، خلف الهلال البطل والاتحاد الوصيف.

ومن المقرر أن يستهل النصر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة الوحدة يوم 27 أغسطس الحالي.

وتأهل النصر إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب أندية الهلال والاتحاد والفيحاء.