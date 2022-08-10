قضية حمدالله: حمد الدوسري يقاضي كل من شهر ضده.. ويطالب وزير الرياضة السعودي بالتدخل

قرر حمد الدوسري، الشخص الذي اتهمته بعض الجماهير بتسريب المكالمة الهاتفية التي جمعت حمدالله نجم نادي النصر السابق والاتحاد الحالي، من جانب والبلوي والسعيد من جانب آخر، بمقاضاة كل من قام بالتشهير به.

وأصدر الدوسري بيانًا قال فيه إنه قرر مقاضاة المحامي فهد بارع وكل من قام بالتشهير ضده، مناشدًا في الوقت ذاته وزارة الرياضة واتحاد القدم السعودي بمعاقبة من قام بتسجيل ونشر القرارات.

وفيما يلي بيان حمد الدوسري:

وتفاقمت قضية إيقاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد أربعة شهور وحرمان ”العميد“ من التعاقدات خلال فترة الانتقالات المقبلة، بينما أشارت أصابع الاتهام إلى الشخص الذي يقف خلف التسريبات الصوتية التي كانت بداية القضية.

وتفاعلت القضية عبر تويتر وتحديدا هاشتاغ #حمد الدوسري وهو الشخص الذي سرب المكالمة الهاتفية التي جمعت حمدالله من جانب والبلوي والسعيد من جانب آخر.

وأشارت تسريبات على تويتر في صورة وثائق إلى أن الدوسري أحد مشجعي الاتحاد العاملين في إحدى المستشفيات وتجمعه علاقات جيدة مع اللاعبين نتيجة عمله الآخر وهو بيع الأدوات والأجهزة الرياضية.

وكشفت التحقيقات عن أن الدوسري سجل مكالمة هاتفية مع السعيد وخلالها تحدث البلوي، وتم الحديث بين الطرفين حول انتقال اللاعب المغربي للاتحاد وترحيبه بذلك لكن مع ضرورة اتباع الخطوات القانونية اللازمة.

وخلال التحقيقات أجاب الدوسري عن سبب تسجيل المكالمة قائلا: ”كان هدفي تحدي بأني أنا الذي سعيت لنقل حمدالله للاتحاد، المفاوضات أخذت مع حمدالله أربعة أيام فقط لينضم إلى الاتحاد وقد تنازل عن 50% من قيمة راتبه لينضم إلى العميد، اللاعب المغربي أخذ مخالصة رسمية من النصر بنسبة 100%، وحامد البلوي لعب دورًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب وأقنع إدارة العميد واللاعب بالتوقيع وقد كان“.

وقال حساب عناد الرشيد على تويتر بشأن القضية: ”حامد البلوي طلب من حمد الدوسري أن يتصل باللاعب وبدأت المفاوضات، حامد البلوي يصف الدوسري بأنه ليس وسيطا معتمدا ليأخذ عمولة“، وذلك ردا على ما تردد بأن الدوسري طلب الحصول على عمولة نظرا لأنه كان خلف انتقال حمد الله للاتحاد.

قلنا من قبل

– كلمه #الإتحاد وطلب ينتقل لهم

– طالب #النصر بخطاب رسمي للتفاوض

– لم يرسل الإتحاد لضخامة عقدة ولأنهم مطفرين

– بعد إغلاق الموضوع عادوا لمفاوضته سراً

– الهدف تخريب علاقته بناديه ليلغي عقده ويوقع لهم مجاناً

– حدث ما أرادوه وبعد إنكشاف الحقيقه يتظلمون !#حمد_الدوسري pic.twitter.com/n32DokoSBS — ضياء بن سعيد " ضاوي" (@msafr2002) August 9, 2022

ادلة واضحة تثبت الرشوه والفساد بين ادارة #النصر و #حمد_الدوسري للإطاحة بالاتحاد واخلال عدالة المنافسة بمنع حضور الجمهور وضرر النادي بالدخل المادي لتلك المباراة !! وفديوهات طلع بها حمد يثبت صحة موقف #الاتحاد ومن ثم يقدم ادلة عكس ذلك ؟؟!! كلام لايدخل العقل ابداً وفيه من اللعب🤷🏻‍♂️ . pic.twitter.com/Aieh7pTtbz — شامخ (@R7A_7N) August 9, 2022

#حمد_الدوسري

اذا ثبت ان الدوسري رمى العلبة بتواطيء ورشوة من نادي النصر

فالعقوبة المستحقة هو هبوط نادي النصر لدوري يلو

القانون قانون

عدم حضور الجمهور يؤثر على نتائج الدوري

والرشاوي يدل ان هناك تلاعب بالمباريات — هلالي وأكثر (@Hikim03316041) August 9, 2022

تفاعلات سلبية

لكن عقب صدور قرارات لجنة الانضباط أشارت أصابع الاتهام إلى الدوسري، حيث قال حساب ”شامخ“ على تويتر: ”هناك أدلة واضحة تثبت الرشوه والفساد بين إدارة #النصر و #حمد_الدوسري للإطاحة بالاتحاد وإخلال عدالة المنافسة بمنع حضور الجمهور وضرر النادي بالدخل المادي لتلك المباراة!!.

وفيديوهات طلع بها حمد يثبت صحة موقف #الاتحاد ومن ثم يقدم أدلة عكس ذلك؟؟!! كلام لا يدخل العقل أبدا وفيه من اللعب الكثير“.

وفي الوقت نفسه أشارت تقارير إلى أن الدوسري كان وراء إلغاء عبوة زجاجية خلال إحدى مباريات الاتحاد بتواطؤ ورشوة من النصر وذلك لحرمان العميد من جماهيره.

إذ قال حساب ”هلال وأكثر“: ”إذا ثبت أن الدوسري رمى العلبة بتواطؤ ورشوة من نادي النصر، فالعقوبة المستحقة هي هبوط نادي النصر لدوري يلو، القانون قانون. عدم حضور الجمهور يؤثر على نتائج الدوري. والرشاوى دليل على أن هناك تلاعبا بالمباريات“.

لكن في الوقت نفسه أنصفت الأوراق المسربة من التحقيقات حمدالله إلى حد كبير، حيث أظهرت حرصه على اتباع الإجراءات القانونية وإلحاحه على مسؤولي الاتحاد إرسال عرض رسمي لضمه.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي إيقاف حمد الله مهاجم الاتحاد أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار) بعد شكوى نادي النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.

وكان النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد أقام دعوى ضد نادي الاتحاد ومهاجمه حمد الله تتعلق بعدم مشروعية تفاوض المهاجم البالغ عمره 31 عاما مع الاتحاد.

كما قررت اللجنة إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال، وتقرر إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول بالاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، وحرمان ”العميد“ من تسجيل لاعبين جدد لفترة واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له.