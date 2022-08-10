الاتحاد السعودي يدشن تطبيقًا للهواتف المحمولة لمراقبة نزاهة وشفافية المباريات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تدشين تطبيق ”SAFF Integrity“ للهواتف الذكية، لمراقبة نزاهة وشفافية المباريات، اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

وأصدر اتحاد القدم السعودي بيانًا قال فيه إن إطلاق التطبيق جاء بالتعاون مع شركة ”سبورت رادار“ المتخصصة بحلول النزاهة، والبيانات الرياضية.

ويواكب التطبيق الجديد أعلى المعايير العالمية في التطبيقات المستخدمة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ يتيح للاعبين والإداريين والجماهير إبلاغ الاتحاد بشأن أي حالات مشبوهة تتعلّق بالنزاهة وبطريقة آمنة وسليمة.

وكان الاتحاد السعودي وقّع مع شركة ”سبورت رادار“ اتفاقية شراكة لتعزيز جهود الاتحاد في حماية ونزاهة منافسات كرة القدم السعودية، والاستفادة من خدمات الشركة وتزويد وحدة النزاهة التابعة للاتحاد السعودي بتقييم المخاطر المعلومات اللازمة، وفق نظام متقدم لمراقبة المباريات.

وستتولى وحدة النزاهة المختصة في الاتحاد السعودي، المؤلفة من محامين ذوي خبرة من قسم الشؤون القانونية والحوكمة في الاتحاد، المسؤولية عن التعامل مع التقارير والبلاغات الواردة من خلال التطبيق، والشروع بأي إجراءات ضرورية، وفقًا للوائح الانضباط والأخلاق المعتمدة لدى الاتحاد السعودي.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بربط تعزيز الحماية والنزاهة من خلال نظام إلكتروني يتيح الإبلاغ عن أي شكوك حول نزاهة أي مباراة، عطفًا على البيانات الرقمية التي يرصدها النظام، حيث ستباشر وحدة النزاهة في الاتحاد السعودي البلاغات الواردة بالتنسيق مع خبراء من الشركة، إضافة إلى ذلك ستتلقى الفرق، واللاعبون، وحكام المباريات، وغيرهم من مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والجهات المعنية الرئيسة، برامج تثقيفية حول أهمية النزاهة من خلال سلسلة من الندوات التعليمية عبر الإنترنت تُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق بالتعاون مع "سبورت رادار" تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز جهود الاتحاد في حماية منافسات كرة القدم. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) August 10, 2022

ومن المقرر أن ينطلق الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس 25 أغسطس الحالي، حيث يلعب الفيحاء وضمك في افتتاح المسابقة، ثم الهلال حامل اللقب مع الخليج.

ويوم الجمعة 26 أغسطس، يلعب الاتحاد وصيف الموسم الماضي مع العدالة، والشباب ثالث الموسم الماضي مع الباطن، في حين يلعب النصر رابع الموسم الماضي مع الوحدة، يوم السبت 27 أغسطس.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه، في حين نال الفيحاء لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بتفوقه بضربات الترجيح على الهلال في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يشارك الهلال، والنصر، والاتحاد، والفيحاء، في كأس السوبر السعودي والذي سيقام بمشاركة 4 فرق لأول مرة.